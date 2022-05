Nombre, nombres y... nombres | Valida Sí Vale con SAT difícil clima en lío, 4° más grande, sólo AMLO y triplica valor

A diferencia de los últimos gobiernos, el de Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado implacable para dar alguna concesión a las empresas en lo que hace a impuestos.

Más allá de que la autoridad fiscal tenga la razón, los millonarios juicios han amortiguado en los últimos años la caída de la recaudación por el limitado crecimiento.

Alsea de Alberto Torrado es una de las compañías que batalla porque el SAT no esta de acuerdo en la mecánica que se siguió en 2014 para pagar impuestos por la compra de Vips a WalMart. Están en pugna 3,881 mdp y el viernes se reportó de un nuevo recurso interpuesto por la autoridad.

Le platicaba de los esfuerzos de venta que retomó la francesa Groupe Up de Youssef Achour de Sí Vale, su filial aquí. Un primer intento con Sodexo de Carlos Ferrer fracasó.

Ahora hay otro interesado por Sí Vale cuya desinversión fue encomendada a 414 Capital que lleva Ariel Fischman. En este caso es la startup francesa Swile de Loic Souberyand.

Sin embargo el lío fiscal que arrastra Sí Vale con el SAT es un gran obstáculo. Es un crédito fiscal por 9,477 mdp del ejercicio 2011 que con recargos llega a 12,300 mdp.

Sí Vale que dirige Gerardo Yepez obtuvo un fallo del Tribunal Fiscal, pero la autoridad no se rinde e interpuso “un segundo acto fiscal”.

Le platico que hace unos días el SAT se reunió con el equipo de Sí Vale. Obvio estos buscaron sondear el clima del asunto de cara a la desinversión.

El panorama no luce favorable. De entrada por el monto lo de Sí Vale es uno de los 4 expedientes corporativos más grandes que trae el SAT. En consecuencia supera las facultades de Raquel Buenrostro para decidir sobre su derrotero. El tema esta más en el ámbito de AMLO.

Dada la naturaleza política de esos asuntos se ve improbable alguna concesión y en este sentido una resolución final va para largo. De por sí van 9 años.

En ese sentido sí Swile pretende comprar deberá asumir el costo del lío que triplica el valor de Sí Vale que andaría en 200 mdd, unos 4,000 mdp. Luce complicado.

MEJOR EJECUCIÓN RETRASO Y CASAS DE BOLSA OTRA PRÓRROGA

Resulta que la puesta en marcha de la nueva circular para “mejor ejecución” que empujó en 2021 la CNBV para equilibrar las operaciones entre la BMV de José-Oriol Bosch y BIVA de Santiago Urquiza aún no entra en marcha. Se publicó en el DOF en noviembre y debió entrar en vigor en febrero. Las casas bolsa no terminan los manuales operativos. Están atrasados y se espera iniciar en el trascurso de mayo. Claramente no hay interés del gremio que buscan otra prórroga. Deberá decidir Itzel Moreno vicepresidenta de CNBV, principal impulsora.

PLANTA DE TULA DE CRUZ AZUL MILLONARIAS VENTAS INFORMALES

La pugna por la planta de Tula de Cruz Azul por el grupo que encabeza Federico Sarabia, ligado a Guillermo “Billy” Álvarez no sólo es política, sino económica. Si bien la factoría opera a la mitad de su capacidad las ventas son millonarias. Como la razón social y la marca pertenecen a la cooperativa que encabezan Víctor Velázquez y José Marín son operaciones que se realizan en la informalidad. Obvio sin pagar impuestos al SAT.

AÚN MÁS DISCRETOS AVANCES DEL PIB EN PRÓXIMOS TRIMESTRES

Con una inversión a nivel del 2006 y un consumo que no levanta, el panorama 2022 luce francamente malo. El equipo económico de Banco Base a cargo de Gabriela Siller tiene como perspectiva central para el PIB del 2022 un crecimiento de apenas 1.5% y el pesimista sobre 0.5%. Obvio tras el 0.9% del primer trimestre, para los tres siguientes la dinámica será más discreta: 0.50% para el segundo y tercero y 0.30% en el último, en el mejor de los casos. Uff.