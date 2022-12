Nombres, nombres, nobres | Toka dice que ganó subasta de vales en buena lid, 5 millones de tarjetas y por más con Fitech

El miércoles Banxico que comanda Victoria Rodríguez confirmó que en su interior se vive un cambio ya con la influencia de los miembros ligados al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nuevamente sus pronósticos en el Informe Trimestral se apartaron de lo que estima el mercado, en términos del crecimiento e inflación. Para el PIB del 2022, como lo hicieron los expertos de la IP, Banxico elevó su expectativa a 3%, por encima del rango generalizado. Vaya ayer mismo el banco central dio a conocer la última encuesta con los especialistas y la estimación del avance promedio para el PIB trepó al 2.80%. No hay una diferencia tan amplia, pero cuando se trata de su pronóstico del PIB para 2023, se ahonda la brecha. En la óptica de Banxico se podrá crecer no 1.6%, que era su previsión anterior, sino 1.8%. Los expertos en cambio bajaron a 0.95%. Lógico porque EU, motor nodal para México, enfrentaría una recesión durante el 2° y 3° trimestre. Gabriela Siller del Banco Base señaló que no hay claridad si será un tropiezo ligero o pronunciado. Como quiera esa economía apenas avanzaría 0.6% el año que viene tras cerrar 2022 con 1.7%. JP Morgan que lleva Felipe García Moreno está en 1.9% este año y 1.1% para 2023. Si se parte de que las exportaciones aportan 30.4% del PIB, se podrá medir lo que viene, máxime que las remesas también se van a desacelerar. En lo que hace a inflación, el área de estudios económicos de Banxico que lleva Alejandrina Salcedo prevé cerrar 2022 con 8.3% y bajar a 4.1% para 2023; los expertos también están en 8.36% para este año, pero visualizan mayor resistencia en el tiempo por lo que la tasa cerraría el siguiente año en 5.06%. Se estima que el objetivo de la meta de inflación se logrará hasta 2024, puesto que aquí el impacto de las tasas es menor, dado el tamaño de la población no bancarizada. Como quiera, si SHCP de Rogelio Ramírez de la O fue demasiado entusiasta en el presupuesto, Banxico no desentona. DUDAN QUE TOKA PUEDA SOPORTAR CONTRATO NAVIDEÑO POR 7,856 MDP Tras conocerse del fallo en la subasta de vales navideños que realizó SHCP de Rogelio Ramírez de la O y que ganó Toka de Hugo César Villanueva, en el ámbito de vales hay dudas de que dicha firma pueda soportar el tamaño del contrato. Y es que las operaciones de monedero electrónico deben liquidarse al día siguiente de cada transacción, amén de que por regla el gobierno se toma hasta 20 días para saldar el contrato que fue por 7,856 mdp. Hay necesidad de financiamiento. En el pasado otras firmas fallaron por lo que segmentar sería lo conveniente. En el proceso únicamente ofertó Toka, con una bonificación por debajo del 2021 y quedaron sin oportunidad Previvale, Edenred y Sí Vale. SIGUEN LOS DESPIDOS EN KONFÍO SIN LIQUIDACION DE LEY Más allá del malestar que hay en Konfío de David Arana por la pésima política laboral, resulta que siguen los ajustes. Ahora tocó a Javier Alberto Martínez, cabeza de Administración de Dispositivos Móviles. Con 3 años en la empresa fue despedido y Susana Ruiz de Chávez March directora de recursos humanos se niega a liquidarlo conforme a la ley. Le platicaba del reciente recorte de 120 empleados. Corrieron la misma suerte con compensaciones acotadas. Konfío un mal ejemplo para el segmento de Fintech. GARCIA REIMBERT PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE MINAS Quien fue designado como presidente del Colegio de Ingenieros de Minas (CIMMGM) es Raúl García Reimbert, profesional de una larga trayectoria en esa industria tan vapuleada en el sexenio. Sustituyó a Armando Alatorre, quien quedó como vicepresidente para el periodo 2023-2025.

Alberto Aguilar