Nombres, nombres y... nombres | Abugaber con todo por Concamín, dice hay unidad y pide más de banca de fomento

Es el propio Francisco Cervantes quien desmiente categórico que tenga intención de prolongar su periodo, máxime que en dicha confederación ya inició la contienda electoral.

El dirigente se dijo respetuoso del proceso y agregó que a propósito se mantiene ajeno, dado que el mismo está en manos del comité electoral.

Al interior de Concamín se espera que ese órgano se reúna pronto para establecer en forma los tiempos.

Los tres candidatos que levantaron la mano son Alejandro Malagón Netzahualcóyotl Salvatierra y José Abugaber. Este último de 52 años es un industrial del calzado de León Guanajuato, con casi un lustro de colaborar en Concamín. Fue presidente de la Cámara del Calzado en 2006, timón del CCE en su ciudad y es el actual secretario de la confederación.

En su óptica los industriales han cerrado filas para que haya unidad. Incluye a Monterrey, Guadalajara y CDMX. Acepta que pueda surgir algún otro postor, pero debe cumplir con los estatutos.

En su caso ya visitó todas las cámaras. Como parte de su estrategia, empuja aprovechar más el T-MEC y la creación de un Centro de Innovación e Inteligencia, recipiente de información cotidiana de la industria para que todos tomen decisiones. Hoy acepta las empresas sólo ligadas al mercado interno no la pasan bien por el consumo y son el 60% del universo.

El industrial junto con su hermano Jorge Abugaber conducen “Calzado Comando” especialista en botas de seguridad que fundó en 1934 su abuelo Moisés Abugaber y su padre José Abugaber Sara quien nació en Palestina.

Otro punto que promociona Abugaber, quien inició en Concamín en los tiempos de su paisano Ismael Plascencia es el financiamiento. A la fecha expone, la banca de fomento está desparecida. Debe apoyarse a las Pymes y propone empujar también estímulos con los estados. En Guanajuato se aumentó el impuesto a la nómina, pero se etiquetó y los recursos fueron nodales en 2020.

Con el T-MEC hay mucho por hacer. Mientras que Canadá llega con sus productos a 20 estados, México se concentra en 6.

En lo que hace a la interlocución con el gobierno, Abugaber se manifiesta partidario de fijar posiciones, pero sin cerrar las vías de interlocución que son nodales.

Así que Abugaber con todo para ser el bueno.

Crece oferta y más oficinas vacías en CDMX

Le platicaba del pésimo momento que atraviesa el segmento de bienes raíces para oficinas. En la CDMX se tuvo el peor primer semestre que se recuerde. Según el ICEI que preside Enrique Carrillo Lavat en abril-junio apenas se comercializaron 126,000 m2, que no es ni la mitad del mismo lapso del 2020. Hay un millón 212 m2 disponibles, o sea un 25% de espacios plus, porque además creció la oferta por lo que se construía. Por si fuera poco las ventas no dan señales de mejora, según la agrupación que da cabida a las principales firmas inmobiliarias.

Medimac este año en Paseo Ventura de ARA

Hospitales MAC de Miguel Khoury colocó apenas certificados por 1,500 mdp. Los fondos apuntalarán su crecimiento. La firma trae en la mira 15 unidades este año. Una de ellas estará en Paseo Ventura de ARA de Germán Ahumada en Ecatepec. Será un MediMac para 15 camas y se aprovechará un espacio que dejó Best Buy.

Lista NOM de acero e IP beneplácito

Lista la NOM que aplicará a 26 productos de hierro y acero. Economía de Tatiana Clouthier ya la publico en el DOF. Era nodal y la esperaban en Canacero de Máximo Vedoya, Conadiac de Francisco Villanueva que agrupa a los comercializadores, y en CMIC de Francisco Solares.