Amén de los desafíos que trajo la pandemia para las afores, le platicaba que en la Consar que lleva Iván Pliego ha llamado la atención el hecho de que 20 millones de cuentas en el sistema no puedan ser ubicadas.

Son el 28.5% de las registradas que ascienden a 70 millones y en su momento fueron asignadas a alguna afore. Son trabajadores que en algún momento colaboraron en una empresa formal y que ya nunca reclamaron su cuenta. Hay homónimos y otros que cotizaron al IMSS y luego pasaron al ISSSTE o viceversa. El punto es que Consar ya ha tocado base con la Amafore que preside Bernardo González Rosas para evaluar el expediente.

Las afores realizan desde hace tiempo campañas para atraer a los involucrados, aunque quizá habrá que sumar esfuerzos con la autoridad. En esa dirección podrían venir las acciones que ya se preparan.

Como quiera el asunto encaja en los 25 años del sistema que se cumplen en julio. De hecho le platico que ya se prepara una celebración para octubre.

El entorno ha resultado complicado para las afores que traen minusvalías hasta abril por 253,443 mdp. No es la primera vez que esto sucede y hay la confianza que para el cierre del año haya una mejora. Hoy lo importante es no moverse de afore, ni tocar el ahorro voluntario para no cristalizar la pérdida contable. Históricamente el sistema ha arrojado rendimientos reales.

Pero más allá de esto, quizá el peor dolor de cabeza para las afores es la caída del 84% de las ganancias, fruto de topar la comisión en 0.57%. Los ingresos también disminuyeron 24%.

Ahora habrá que esperar que en el contexto de la reforma al sistema que se aprobó, mejore la rentabilidad de las 10 afores. Simplemente para 2023 comenzarán a subir las aportaciones del 6.5% actual al 15% en un plan al 2030.

A la fecha hay afores con números rojos, puesto que el drástico ajuste de las comisiones modificó el esquema de negocio. Aún no descarte alguna consolidación. De por sí el sistema está muy concentrado. Sólo 4 afores tienen el 68.4% de los recursos, esto es Afore XXI que lleva David Razú, Citibanamex de Luis Armando Kuri, Profuturo de Arturo García y Sura que conduce Emilio Beltrán.

Como quiera momento difícil.

WAL-MART Y SAM PRESIÓN AL MÁXIMO Y REDEFINEN METAS

Recién Walmart de Guilherme Loureiro dio a conocer sus ventas a abril. Crecimiento a ritmo menor del mercado por la inflación y el golpe al poder de compra. Obvio la multinacional ya apretó tuercas y al interior los equipos enfrentan una fuerte presión para elevar los ingresos. De hecho ya se redefinieron las metas anuales tanto para el equipo en Walmart cuyo vicepresidente operativo es Lucas Somaschini y Sam’s que lidera Kyle Kinnard. Así que la exigencia al rojo vivo.

SEMARNAT OTRO CANDADO EN TEXCOCO PARA SEPULTAR AEROPUERTO

El aeropuerto de Texcoco es un proyecto muerto y así se entiende en el rubro de la aviación. El propio jefe del ejecutivo lo ha expresado. Ayer Semarnat de María Luisa Albores anunció la designación de ese lago como “humedal de importancia internacional”, o sea área protegida, esto en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

AMLO ADVIERTE Y NULA MEJORA DE LA INVERSIÓN EN EL SEXENIO

Y en la euforia por el triunfo de 4 gubernaturas más, Andrés Manuel López Obrador se refirió a los más de dos años que faltan de su gobierno.

Agregó que se hará mucho más y remató con la expresión “agárrense”. En consecuencia, más desconfianza y menos inversión. En marzo esa variable tuvo un ligero brinco, pero está lejos del nivel del 2018. Expertos estiman que al menos en el sexenio no mejorará demasiado, justo por la falta de certidumbre.