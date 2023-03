Nombres, nombres y... nombres | Afores más minusvalías este 2023, saldo quizá tablas y primer semestre el más complicado

Con un crecimiento moderado, la inflación reticente y el alza de las tasas, los mercados volvieron a la volatilidad en febrero tras un mejor ánimo al inicio del 2023.

Y es que la FED de Jerome Powell mantendrá firme la restricción monetaria, al grado de algunos analistas sitúan las tasas en EU, ya no en 5.5%, sino hasta en 6%. Aquí no será diferente. La inflación finalizaría en 5.4% con tasas de entre 11.75% e inclusive 12%.

El horizonte supone un desafío para los inversionistas y también para las afores. Le platicaba que al final del año hubo cierta mejora, pero según los expertos será flor de un día.

La expectativa es que esas administradoras vuelvan a registrar minusvalías. De hecho la primera mitad del año sería la más complicada, con cierta recuperación hacia el final. Dependerá de la magnitud y los tiempos de la recesión en EU.

Como quiera no se advierten incrementos en los saldos, que cuando mucho terminarán tablas en 2023, lo que implicará otro año conservador en contraposición a 2019, 2020 y 2021.

El año pasado con un saldo del sistema de 5 billones 224 mil 239 mdp, éste se redujo 7.5% en términos reales y hubo una minusvalía de 215,477 mdp, según Consar de Iván Pliego.

Pese a los desafíos, ayudarán las mayores aportaciones de las empresas y la reducción de comisiones que están en 0.56%, si se considera la baja promedio a 0.57%, incluida la Afore Coppel que lleva Juan Manuel Valle que se inconformó y Pensionissste de Edgar Díaz que ajustó a 0.53%.

En ese sentido será otro ejercicio complicado para las afores, lo que explica las reservas tomadas para encontrar al relevo de Bernardo González Rosas en la AMAFORE. Quizá haya noticias esta semana. Figuran, Jorge Chávez Presa, Guillermo Zamarripa y Nieves Lanzagorta.

A la fecha la líder en el sistema es XXI Banorte que dirige David Razú con 20.2% de los fondos. Le siguen Profuturo de Arturo García 17.1%, Sura de Emilio Beltrán 15.6%, Citibanamex de Luis Armando Kuri 15.6%, Coppel 7.4%, Pensionissste 6.5%, Principal 5.9%, Invercap 4.4% y Azteca 4.3%.

Así que nada que celebrar.

RIESGO DE PANEL DE EU VS MEXICO EN MAÍZ Y TODO EN CONTRA

Pese a la modificación del decreto de maíz en el que sólo se prohibió importar el blanco genéticamente modificado (OGM), EU no está ni remotamente conforme. Ya lo expresó Tom Vilsack del USDA y recién la propia Katherine Tai del USTR, quien se entrevistó con Raquel Buenrostro de Economía. El balance del asunto se inclina vs México, ya que la posición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es política y no tiene fundamentos científicos. Sí EU solicita un panel en el T-MEC, lo que se mantiene latente, lo perderemos.

RETO ORTEGA-MEDINA EN CANACINTRA: FRENAR ÉXODO DE LAS GRANDES

Tras el triunfo de Esperanza Ortega y Lourdes Medina, los que saben ven cuesta arriba que Canacintra pueda recuperar sus derechos en el CCE. Y es que es público que ésta última tiene fuertes diferencias con Francisco Cervantes. En sentido, sin la interlocución con el organismo cúpula al igual que con Concamín de José Abugaber, se apuesta a que saldrán muchas de las grandes compañías: Coca Cola, PepsiCo, Lala, Sigma, por citar algunas. Retenerlas será el primer desafío de la nueva dirigencia.

MÁS ALLÁ DE TESLA, INVERSIÓN Y PIB SEXENAL APAGADOS: CEESP

Mas allá de la propaganda oficial por Tesla, atraída por el T-MEC y la especialización automotriz de México, lo cierto es que la inversión en el sexenio de Andrés Manuel

López Obrador “está lejos de recuperarse”. En su reporte, el CEESP que dirige Carlos Hurtado hace ver que ni siquiera se ha complido con las metas de crecimiento de la economía. Vaya en los últimos dos años de gobierno, el avance del PIB estará abajo del 2%.