Nombres, nombres y... nombres | Asume Maffert timón de Sí Vale, Bouin recorta a 10 directores y por reconstruir al equipo 

En Sí Vale, la firma líder de vales de despensa, se acaba de dar a conocer la noticia de la salida de Annie Bouin de la dirección general, tal cual le platiqué. Regresa a Francia tras una estadía de apenas tres meses.

Fue quien sustituyó a Gerardo Yepez y su paso será recordado porque de 12 directores que había sólo quedaron dos, entre ellos Fernanda Prendes en mercadotecnia.

Le adelantaba que la semana pasada fue separado del timón comercial Adrián Fernández y antes Karlo Siliceo de ventas a gobierno, quien se dice tiene gran cercanía con los secretarios de finanzas del país.

Bouin también despidió a Mauricio Valdés de inteligencia de negocios, quien venía de Gentera. De ahí que enarbolara lo de la aprobación con CNBV de Sí Vale Fintech. Previamente también fue removida Lizbeth Rivero de finanzas.

Los cambios se explican por el escándalo de acoso sexual que caló hondo en la casa matriz del Groupe Up, ahora en elecciones para la nueva cabeza global. Esto incluso costó el puesto a Gaëtan Chauderlot director de Américas. Según esto también se han evaluado malos manejos y hay una auditoría en curso.

Con la oficialización de la salida de Bouin, también se informó del nombramiento de Anne Maffert como nueva directora de Sí Vale, ejecutiva con 15 años de experiencia en la industria de medios de pagos. Temporalmente tendrá doble responsabilidad ya que también llevará lo comercial.

Además deberá reconstituir el tejido directivo de Sí Vale que Bouin bajo consigna dejó en los huesos. No será fácil para beneplácito de muchos competidores que seguro se frotan las manos porque se ve cuesta arriba que Sí Vale pueda armar rápido un equipo que mantenga el ritmo que le permitió facturar 40,000 mdp con 17,500 clientes y un Ebitda que pasó de 360 mdp a 780 mdp.

Así que Sí Vale desde cero.

PRONTO LA APROBACIÓN DE CNBV A LA FINTECH DE SODEXO

Y por cierto y ya en el negocio de beneficios e incentivos, otra firma ligada a ese ámbito es Sodexo que dirige aquí el colombiano Carlos Ferrer. Resulta que está por recibir la aprobación de la CNBV de Jesús de la Fuente para su nueva Fintech. Se espera que forme parte de un grupo de avales que sería publicado pronto en el DOF. Sodexo for Fintech sólo operará en México y será una nueva división de la compañía francesa. Veremos cómo se integra en la atención a más de 2 millones de usuarios y 17,000 clientes en el país.

BNP VENTA DE CETELEM POR ESTRATEGIA Y EN BREVE NUEVO TIMÓN

Las versiones de que BNP Paribas planea un repliegue de México no tienen sustento. La reciente venta de su sofom especializada en crédito automotriz a GFInbursa de Marco Antonio Slim es un paso estratégico para desprenderse de activos que no son su vocación. Vaya Cetelem con 47,000 mdp de cartera es un buen negocio con un cliente muy posicionado como es Kavak de Carlos García Ottati. El problema es que no encajaba en el foco de la banca corporativa, expertis del banco que llevaba Francisco Hernández, quien cumplió su ciclo, y que se sabe en breve será ya relevado. Así que la francesa con negocios en México desde 1966 más firme que nunca.

VOLATILIDAD, DINERO MÁS CARO Y BANXICO DESAFÍO

Tras la baja a la calificación de EU por Fitch que lleva aquí Carlos Fiorillo de AAA a AA+, ayer aversión fuerte al riesgo. Las bolsas terminaron con pérdidas, el dólar se fortaleció y muchas monedas se depreciaron incluido el peso. Por si fuera poco el ADP con el empleo privado se elevó en EU a 324,000 plazas en julio, más de lo esperado. Ello quizá provocaría que se mantenga el alza de las tasas en EU por la FED de Jerome Powell. Con ello el de dinero caro continuará por más tiempo con todas sus implicaciones, incluso para el nivel de los réditos aquí. Banxico en jaque.