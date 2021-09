Nombres, nombres y... nombres |Asumirá Medrano en CANACAR, pymes y acotar informales reto y por tregua con SAT

Tras las mesas de trabajo en donde el transporte férreo, marítimo, aéreo y terrestre externaron sus puntos de vista en torno a la “Carta Porte” y la implementación de un CFDI para todas las operaciones, hay la expectativa de que el gobierno pondere sus puntos de vista.

Por lo pronto el viernes habrá una reunión con la SCT de Jorge Arganis Díaz y el SAT de Raquel Buenrostro en donde se conocerán las conclusiones del ejercicio.

Los transportistas encajados en CANACAR que lleva José Refugio Muñoz esperan que se conceda una prórroga para que el mecanismo de fiscalización entre en vigor en enero del 2022, en vez del 30 de septiembre.

Pero además dicha agrupación ya se prepara para su convención que será del 22 al 26 de septiembre en Cancún. El platillo principal será la realización de su asamblea en donde Enrique González Muñoz terminará su gestión para ceder la estafeta al agrónomo de Aguascalientes dueño de la firma Frío Express, Ramón Medrano Ibarra.

Por la pandemia, como sucedió en Concamín y Concanaco, el acto corporativo que debía realizarse en abril se llevó a septiembre.

En el encuentro hay mucho que discutir tras el ejercicio de “inteligencia colectiva” que propuso el propio Medrano. Se cree que la actual etapa que vive el transporte es similar a la de hace 32 años cuando se desreguló la actividad de cara al TLCAN.

Ahora debe hacerse un esfuerzo similar para sacarle jugo al T-MEC. Un reto nodal son las pymes del autotransporte que constituye el 97.5% de los permisos otorgados por SCT. La idea es llevarlas a entidades integradoras para que aprovechen.

En lo fiscal frente a los cambios en puerta por SHCP de Rogelio Ramírez de la O un objetivo que debe ser irrenunciable es el del combate a la informalidad, lo que igual está en el foco de la autoridad.

Así que pese al golpe de la crisis al transporte, en el escenario hay mucho por hacer.

Hoy outsourcing, desorden, disrupción y amparos

Hoy entra en vigor la Ley del Outsourcing y como se esperaba miles de empresas no concluyeron con el registro conocido como REPSE. La tregua abierta fue insuficiente y el 26 de este mes todavía se emitían aclaraciones para tratar de amortiguar la confusión. Pero además el artículo 12 de la ley en donde de plano se prohíbe la subcontratación se volvió una aberración disruptiva que impedirá la actividad cotidiana de muchas firmas de la construcción, automotriz, minería y autoservicios. Las huestes de Luisa María Alcalde no quisieron dar marcha atrás y viene una catarata de amparos por la “territorialidad”. Otros esperarán las multas hasta por 4 mdp para interponer recursos. Así que de un objetivo contra el abuso que era justificable, se escaló a disposiciones con consecuencias desastrosas al mercado laboral. Así la inversión no mejorará.

Amafore analiza fórmula digital para informales

Más allá de la revisión de comisiones para las afores por la Consar de Abraham Vela Dib, un asunto neurálgico en la agenda es abrir algún tipo de pensión para los trabajadores informales, universo que se ha desbordado con la crisis. El análisis vía una plataforma digital está en la cancha de la AMAFORE de Bernardo González Rosas. Veremos.

Inflación imbatible y tasas a la alza

Por desgracia la inflación en México no será un fenómeno pasajero. Ayer el propio Alejando Díaz de León gobernador de Banxico confirmó que se mantendrá un nivel del 5% durante el último año y los primeros meses del 2022. En ese sentido las tasas seguirán a la alza con las consecuencia para el crecimiento.