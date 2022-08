Nombres, nombres y... nombres | Biogen más novedades en puerta, por duplicar tamaño a 2025 y lista a licitar para 2023

Dados los cambios en salud con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el escenario para muchas farmacéuticas ha resultado cuesta arriba. En especial para aquellas con tratamientos ligados al sector público como Biogen.

Esta firma con sede en Boston, apenas en 2018 había iniciado aquí su operación en forma directa, ya que previamente lo hacía vía Stendhal de Rodrigo Ruiz. El cambio debido a la mayor internacionalización que empuja su timón global Michael Vounatsos.

Hoy está en 40 países incluidos Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Obvio el grueso de su facturación por 11,800 mdd se genera en EU y Europa fruto de su vocación innovadora. Cada año Biogen destina 20% de sus ingresos a investigación.

Aquí con Mauricio Guizar al frente, su estrategia ante el gobierno se ha orientado a colaborar con propuestas de ahorro y lograr que el abasto de los pacientes no se interrumpa.

Con SHCP de Rogelio Ramírez de la O e Insabi de Juan Antonio Ferrer logró subirse a la licitación del 2021 para este año y ya se prepara para la del 2023.

Biogen es una autoridad en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Tiene moléculas para atrofia muscular espinal y problemas de marcha, padecimientos crónicos. Trae en la mira un producto inyectable que llegaría al mercado a principios del 2023.

Hoy la esclerosis requiere de infusión, lo que contribuye a saturar los hospitales. También con el Consejo de Salubridad busca la inclusión de su medicamento contra los problemas de marcha.

Desde hace tiempo Biogen ha ensanchado sus fronteras. Para Alzheimer tiene en puerta un tratamiento para atacar de raíz la perniciosa enfermedad. Llegaría a principios del próximo año.

Para depresión, con unos 3 millones de pacientes con problemas serios, se contará para finales del 2023 con un tratamiento que en 15 días podría generar remisión, y para el lupus hay una molécula que pronto entrará a la fase 3 de investigación.

No se descarta que con ese mayor portafolio pueda duplicar su tamaño aquí para 2025. Así que en la mira.

OFERTAS BAJAS Y SE NUBLA VENTA DE CITIBANAMEX





En una de esas la venta de Citibanamex que comanda Jane Fraser no es tan exitosa como se visualizaba. Ayer Bloomberg confirmó que las posturas habrían bajado a un rango entre 7,000 y 8,000 mdd. Y es que Santander de Ana Botín ya salió, y francamente no hay mucha claridad en las supuestas posturas de Carlos Slim, que por ningún motivo pagará mucho y Germán Larrea, quien durante años se resistió a ser banquero. La opción quizá más sólida la de Banorte. Como quiera, la joya de la corona, ya no lo sería tanto. Veremos.

CON AMLO EL PEOR CRECIMIENTO DEL PIB: SOLO 0.24%





Le platicaba de las proyecciones para la economía por la recesión en EU y las posibles represalias en el ámbito del T-MEC. El equipo económico de Banco Base que lleva Gabriela Siller proyecta un avance del PIB de 1.6% en 2022 y 0.7% en 2023. De ser así el tamaño del producto que se tenía en 2018 se alcanzará hasta finales del año que viene. De hecho en todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador apenas se crecerá 0.24% vs el 2.25% con Enrique Peña Nieto. Incluso peor que con Miguel de la Madrid que cerró con 0.58%. Obviamente más pobreza.

EN SAINT-GOBAIN PRONTO EMPLAZAMIENTO A HUELGA





Tal cual se veía la legitimización sindical en la planta de Cuautla de la francesa Saint-Gobain, firma que dirige Marco Corrales se complicó. CTC de Abel Domínguez no logró la mayoría entre los 2,000 trabajadores. Faltaron 70 votos. Ahora el nuevo sindicato independiente debe lograr una representación de al menos 30% y vendrá un emplazamiento a huelga con nubarrones a la manufactura de parabrisas para Tesla.