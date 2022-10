Nombres, nombres y... nombres | Clouthier en el peor momento, se nubla más escenario en lío del T-MEC y nodal el sucesor 

Así como la toma de decisiones de política pública ha mermado la confianza de la IP durante el sexenio, igualmente los recurrentes movimientos en el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco ayudan.

Ayer la renuncia en la mañanera de Tatiana Clouthier al timón de Economía fue unánimemente reprobada por los empresarios. Más allá de que la funcionaria lloró, intentó abrazar a AMLO y salió enojada de Palacio Nacional, con el argumento de que su dimisión estaba preacordada, la señal es muy delicada.

Se trata de la cabeza encargada de la compleja negociación en el T-MEC por el tema de energía con EU y Canadá, difícil expediente por el riesgo de que nuestros socios aprieten el botón para iniciar millonarios reclamos y represalias comerciales.

La prolongación del mecanismo de consultas revela lo complicado del asunto. Y es que sí el gobierno no desmonta las medidas orientadas a privilegiar a Pemex de Octavio Romero o a CFE de Manuel Bartlett, difícilmente EU y Canadá darán un paso atrás.

Ayer se formularon mil y una suposiciones respecto a la dimisión de Clouthier. Lo que es un hecho es que dejar el barco en medio de una negociación tan vital no fue profesional. Además la pregunta es ineludible: qué horizonte se observará para optar por la renuncia.

En una de esas el equipo negociador encabezado por Luz María de la Mora requirió monedas de cambio. Clouthier las gestionó, pero al final se quedó con las manos vacías. Expertos no vean nada favorable la película.

Ahora queda por que ver quién es el sucesor. Clouthier no era una experta y el equipo de Economía para negociar quedó mermado por la austeridad. De nombrar a otro funcionario sin expertis, daría a EU y Canadá otra pista de que el T-MEC no es prioridad de AMLO.

Hace unos días hubo amagues de quererlo cancelar. Debió venir Antony Blinken, secretario de Estado de EU, para indagar. Como quiera ayer Clouthier ahondó el escepticismo.

FERREOS REQUISITOS A CABILDEROS EN SENADO Y BASES EL LUNES

Conforme al acuerdo que este martes logró la mesa directiva del Senado, será a partir del lunes cuando se emita una convocatoria con las bases para que los cabilderos se registren y puedan operar en esa instancia legislativa. Se informó que deberán entregar cierta documentación para identificarse. Incluso habrá que revelar el domicilio, sean personas físicas o morales, y enumerar los temas a tratar en su gestión con un tope de cinco. Se especifica que más de un cabildero no podrá representar los intereses de un particular y se prohíbe a los servidores públicos dicha actividad incluso hasta dos años después de concluir su cargo. En el colmo de lo ridículo la restricción se amplía “a cónyuges y parientes por consanguineidad o afinidad hasta el cuarto grado”. Quien firma, es el morenista Alejandro Armenta.

PACIC SIN PUBLICARSE EN DOF POR RIESGO A VIOLAR T-MEC

Hasta ayer el PACIC que se anunció el lunes y que elaboró la SHCP de Rogelio Ramírez de la O no se había publicado en el DOF. Se apuesta a que dicho estatus se mantendrá, ya que de formalizarse, en automático se violaría el T-MEC, al borrar la supervisión de Senasica de Javier Trujillo y Cofepris de Alejandro Svarch en aspectos de inocuidad y sanidad en importación de alimentos. Obvio no hay voluntad de dar marcha atrás.

SUSTENTABILIDAD TEMA CENTRAL EN REUNIÓN BMV-S&P DOW JONES

El tema nodal del encuentro del próximo 13 de octubre entre la BMV de José-Oriol Bosch y el S&P Dow Jones Índices será la sustentabilidad. No es gratuito, el asunto es prioritario entre los inversionistas. Hay fondos con restricciones a no apostar en entidades que no cuiden el ambiente. Habrá funcionarios de SHCP y Banxico de Victoria Rodríguez Ceja.