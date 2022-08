Nombres, nombres y... nombres | CNA: inflación de alimentos quizá todo 2023, urge más a tecnología y riesgos pese a EU

Si bien en los últimos años el sector primario ha crecido, a futuro su comportamiento podría ralentizarse, si no hay una política pública que empuje el uso de más tecnología para elevar la productividad.

Esto máxime el cambio climático. De ahí que el CNA que preside Juan Cortina Gallardo enfatice la importancia de no bajar la guardia en pro de la seguridad alimentaria.

Debe aprovecharse la fortuna de la vecindad con EU con oportunidades para los ámbitos pecuario, hortícola y frutícola. Hoy del 100% de las importaciones de verduras que realiza EU, 70% viene de México, lo que se replica para frutas con 60%.

Cierto es resultado de las acciones realizadas en los últimos sexenios, con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por lo aquello que no se haga ahora, se reflejará a futuro.

Como quiera el PIB y las exportaciones seguirán su avance, pero también las importaciones sobre todo granos. Además en el ínter habrá que dejar atrás la inflación. Hoy justo los alimentos llevan la voz cantante.

Cortina hace ver que buena parte de esa presión es importada, ya que el rubro pecuario aporta 42% del PIB agroalimentario. Para ejemplificar, 70% del costo de un kilo de carne o un litro de leche tiene que ver con el maíz que consumen los animales y que se ha disparado 70%. El fertilizante ha subido 384%.

Aquí si bien la gasolina fue anclada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gas natural en cambio sigue al alza, dado que 70% viene de EU.

En ese sentido la inflación no es un fenómeno que se disipará pronto. Cortina estima que nos acompañará hasta mediados o finales del 2023, máxime la correlación salarial.

Ahora mismo en EU hay preocupación con respecto a las cosechas de maíz, tras el fuerte calor de los últimos meses. Si hay merma habrá más presión.

Algo similar replica aquí para la leche. En 2021 con precios bajos y sin apoyos del gobierno, ósea SADER de Víctor Manuel Villalobos o SHCP de Rogelio Ramírez de la O, muchas vacas terminaron en el rastro. Obvio la recuperación del hato tardará unos 18 meses, lo que explica el nivel de precios.

Así que más allá de EU, nada de quedarnos con los brazos cruzados.

SUÁREZ LOS EXPEDIENTES DELICADOS Y MUNGUÍA LA RELEVARÁ





Entre los expedientes delicados que revisó Mireya Suárez con omisiones en procesos que decidió exhibir, está la reestructura de Aeroméxico y varios de los deslistes de la BMV. También la problemática de Crédito Real y Unifin e inclusive los fraudes con papeles privados en Segalmex. Como quiera varios de sus colegas se vieron amenazados e inició la guerra en la CNBV de Jesús de la Fuente. De ahí su remoción. Le adelanto que será relevada por el director de Asuntos Jurídicos Bursátiles, que es Edson Munguía. Así que más debilitamiento.

ASAMBLEA Y LOS DEL VALLE ENDEBLE POSICIÓN EN INTERJET





Recién reapareció Carlos del Valle, hijo de Alejandro del Valle, ahora en la cárcel. Presumió el regreso a sus oficinas en Interjet. Nos cuentan que su estancia ahí fue por una concesión procesal en el concurso para retirar documentos. Sin embargo la posición de los Del Valle es endeble. El 31 de julio venció el plazo para inyectar 4,200 mdp. Al no hacerlo las acciones emitidas y no pagadas se cancelarán y regresarán a Miguel Alemán Magnani. Pronto habrá una asamblea ex profeso.

TEMPUR SEALY INVIERTE PARA ENSANCHAR SU PLANTA EN TOLUCA





Resulta que Tempur Sealy que dirige aqui Shane McDonnell está por anunciar la ampliación de su planta en Toluca, donde manufactura sus colchones. Será una inversión por 70 mdp, ósea unos 3.5 mdd, para expandir en 50% su capacidad. La firma con presencia en 100 países y 69 factorías proyecta que su producción se eleve entre 25% y 30%.