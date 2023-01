Nombres, nombres y... nombres | Confirma Centeno: CCE expulsaría a Canacintra, grandes empresas en riesgo y Economía atenta

Como le adelanté, ayer en el consejo directivo de Canacintra, José Antonio Centeno anunció que no buscará la reelección, con lo que quedó abierto el camino para José Manuel Sánchez Carranco, tras dimitir a su favor María de Lourdes Medina y Esperanza Ortega.

La asamblea se fijó para el primero de marzo, pero quizá en ese ínter todavía haya noticias por el clima de división que se vive en esa cámara.

Aparentemente muchas de las grandes compañías podrían abandonar sus filas, máxime que ayer el propio Centeno confirmó que el CCE que preside Francisco Cervantes buscará expulsar a Canacintra.

Sostuvo que en el último año la decisión se pospuso por el voto de confianza que había para su persona. Sin embargo al separarse en las condiciones actuales, CCE podría aplicar sus facultades para suspenderle los derechos.

En el reporte financiero que entregó Centeno a los ahí presentes entre los que estaban Enoch Castellanos y Rodrigo Alpízar, se reportó la liquidación total del adeudo con Infonavit por 2 millones de pesos.

Pero por detalles no se aprobaron los estados financieros 2022, lo que encaja en el clima de rivalidad que hay en el organismo y que se manifestó en una discusión de poca monta con la titular de una comisión de perspectiva de género.

También es de anticipar que la futura entrega-recepción de Centeno no sea tersa, pues se cree que para entonces se tendrá lista una auditoría de la gestión de Castellanos.

Se habla de un negocio de coworking que se instaló en el piso 9 del edificio de Canacintra. Según esto Castellanos es socio y hay un compromiso de contrato a 8 años, sin los avales correspondientes.

Parece que en la lista de posibles candidatos para suceder a Centeno también se llegó a mencionar a los actuales vicepresidentes Shirley Almaguer y José Luis Vega, pero dada la situación se desistieron.

Ayer también se mencionó que el clima actual tampoco gusta a Economía que lleva Raquel Buenrostro, máxime que es de los pocos organismos de la IP que fueron combativos contra la 4T en la etapa de Castellanos.

Como quiera entorno complicado para una cámara con 76 delegaciones, muchas con problemas económicos y una membresía a la baja.

Automotrices 15 amparos VS decreto de AMLO y 2 quizá a la SCJN

Los distribuidores automotrices han presentado 15 juicios de amparo contra los perjudiciales decretos de regularización que en 2022 permitieron la llegada de un millón 250,000 automóviles, más que todas las unidades nuevas que se vendieron. Hay la confianza en que un par escale a la SCJN de Norma Lucía Piña para crear jurisprudencia contra esas acciones que lastiman a la industria formal.

Retrasa y elimina CNBV información de banca comercial y fomento

Al menos durante 40 años, la información relativa a la evolución de la banca múltiple y no se diga la banca de desarrollo es parte del soporte que ofrece periódicamente al mercado la CNBV. Sin embargo con la llegada de Jesús de la Fuente esa estadística ya no se ofrece. El último reporte de los bancos comerciales es de agosto y el de la banca de fomento despareció. Más opacidad.

Se aprietan finanzas públicas en 2022 y horizonte complicado

Conforme al reporte de finanzas públicas a diciembre que ayer dio a conocer la SHCP de Rogelio Ramírez de la O, el margen de maniobra tiende a complicarse. El gasto brincó 4.1%, los ingresos no petroleros bajaron 1.4% y los tributarios 2.7%, hay un mayor déficit al programado y no se diga vs 2021. También el costo financiero se elevó 10% y la deuda total lo hizo 8%. Solo la interna aumentó 15.5%. Obviamente para este el escenario se ve más complicado, máxime las obras icónicas, los programas asistencialistas y Pemex de Octavio Romero.