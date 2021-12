La semana pasada Luis Antonio Ramírez se convirtió en el cuarto director que han tenido Nafin y Bancomext en el sexenio, clara señal del limitado énfasis que se ha dado a la banca de desarrollo, esto en medio de la crisis.

En apenas tres años han llevado los bártulos Eugenio Nájera, Carlos Noriega y Juan Pablo Botton a quienes tocaron circunstancias ideales para hacer diferencia, máxime la falta de un plan fiscal.

Pero por el contrario desde 2020 dichos bancos han reducido su cartera crediticia y garantías, en tanto que la morosidad se disparó con pérdidas que prevalecen. En los últimos doce meses hasta agosto, esas instituciones incluido Banobras y la SHF de Jorge Mendoza, Banjercito de Ricardo Flores y Banco del Bienestar de Diana Álvarez traen pérdidas por 869 mdp. Las de Nafin y Bancomext suman 7,047 mdp.

Esto ha resultado doblemente doloroso, ya que intermediarios como las sofomes, sofipos y uniones de crédito debieron batallar en 2020 y este 2021 sin aliados.

Concretamente las sofomes han sobrevivido gracias al soporte de firmas internacionales y el mercado, y pese a todo han logrado crecer. La ASOFOM que preside Enrique Presburger Cherem estima que en 2021 lo harán a doble dígito.

Sin embargo ese segmento no bancario, como otros, continuará su depuración. De unas 1,500 sofomes, 80% tiene una cartera de menos de 200 mdp y sólo el otro 20% está por encima de esa cifra. Son las acceden a fuentes de fondeo distintas.

En ese sentido el gris papel de la banca de desarrollo, y en particular Nafin-Bancomext tendrá un costo. Muchas sofomes no podrán sobrevivir y continuará un proceso de consolidación con menos opciones para las Pymes, ya que ese segmento no accede al crédito de la banca.

Además debido a la debilidad del mercado interno las sofomes aún lucha con el incumplimiento de la clientela. Su cartera vencida está en un 6.5% en promedio, y las especializadas en consumo incluso entre 10% y 12%.

La problemática es conocida por la SHCP de Rogelio Ramírez de la O y la CNBV de Jesús de la Fuente, y no se cree que exista un cambio para 2022, sobre todo por las dificultades de la exportación manufacturera y un mercado interno débil.

Así que costoso rol de la banca de fomento.

AFORE COPPEL SE AMPARA, PRECEDENTE y CONSAR FIJARÁ

Le confirmo que al igual que Afore Azteca, también Afore Coppel que dirige Juan Manuel Valle optó por ampararse vs la modificación al artículo 37 de la Ley del SAR con la que Consar de Iván Pliego puede establecer cada año un techo a las comisiones. Coppel además fijó una comisión más alta al 0.57% establecido, de que ahí que su propuesta este en trámite. Obvio Consar no la aceptará y seguro se le fijará la comisión promedio del sistema del 0.56%. Los recursos en tribunales van para largo y la meta es establecer un precedente.

EN ALERTA MINERAS EN ZACATECAS POR MÁS IMPUESTOS

Por si las amenazas del gobierno federal a la minería no fueran pocas, también en Zacatecas se encendieron las alarmas. El gobernador David Monreal ya ordenó acopiar la información de las ganancias de esas firmas en la última década para establecer más impuestos en la entidad. Se apuesta a que no pagan lo justo.

GSI BARÓMETRO MAÑANA Y ESPERAN CRECER EN 2022

Mañana GSI México que dirige Juan Carlos Medina dará a conocer la 4ª edición de su barómetro con información relativa al pulso que vive el comercio. Se incluyó la perspectiva de 504 compañías. Pese a todo, 7 de cada 10 empresas tiene expectativas de crecimiento para 2022.