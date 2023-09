Nombres, nombres y... nombres | Crecen multas por desechables en CDMX, restaurantes 200 permisos y Alsea y McDonal´s presión 

Aunque el rubro restaurantero gradualmente se ha recuperado tras el golpe por la pandemia, será quizá hasta 2024 cuando logre remontar el nivel de facturación del 2019.

Y es que fue de los más afectados por el Covid-19. Perdió algo así como el 50% de su tamaño, entonces con 600,000 establecimientos y 2.1 millones de empleos.

La misma inflación lo ha puesto a prueba, máxime que los alimentos es uno de los segmentos más reticentes.

Además mientras la informalidad no deja de crecer, los negocios que pagan impuestos encajados en la Canirac que preside Germán González y que lleva Daniela Mijares, son sometidos a unos 200 permisos federales, estatales y municipales.

Recién el gremio tuvo que pelear por la Ley para el Control del Tabaco y el nuevo reglamento que emitió Salud de Jorge Alcocer, que restringe al 100% fumar inclusive en zonas habilitadas exprofeso. Llovieron amparos y la propia cámara logró una suspensión definitiva, en un asunto aún no superado.

Entre los permisos que hay que librar están los ambientales: manejo del aceite y otras grasas, ruido y uso de plásticos. En la CDMX con Claudia Sheinbaum éste fue todo un tema.

Vaya incluso para el comercio. Muchas tiendas entregan la mercancía al cliente sin envoltura. Aprovecharon para eliminar ese costo, sin que nadie los obligue a sustituirlo por papel, como antaño.

Para los restaurantes los vasos se han convertido en un desafío. La (Sedema) de Marina Robles se ha mantenido a la fecha muy activa en multar. Y es que pese a que los desechables no sean de plástico, no todos cumplen. Incluya platos, cucharas, tenedores, popotes, etc.

Hasta se diseñó un padrón de proveedores autorizados. De no usarse pueden generar sanciones o clausuras. No hace mucho fue el caso de La Imperial y de Moshi Moshi de Carlos Mier y Terán.

Ahora mismo por nuevos amagues muchos establecimientos ligados a Alsea de Armando Torrado han tenido que tirar stock de producto dado el riesgo de severos inspectores. McDonald’s de Francisco Boloña y otras cadenas también se han visto presionadas.

Así que para los restaurantes no terminan las complicaciones.

ELECCIONES Y EU RETOMA LÍO VS MEXICO POR ENERGÍA

Si ya había rumores, ayer se confirmó. El gobierno de Joe Biden ha retomado el expediente de una posible controversia contra México en el T-MEC por los cambios en energía con Andrés Manuel López Obrador. Muchas empresas retomarán fichas documentadas con la afectación recibida para su análisis en la USTR. Son tiempos de elección y el lío es vendedor.

GALLÁSTEGUI DEJA FIRMA DE EU Y DESPACHO INDEPENDIENTE

Tras colaborar 9 años para una firma legal estadounidense, el abogado Eduardo Gallástegui Armella se separó la semana pasada. Le adelanto que tiene la intención de continuar en la práctica con un despacho independiente y el soporte de más de 30 años de expertis. Por mucho tiempo fue socio de Gerardo Lozano.

MARIO ÓLVERA DEJA TIMÓN DE PUMA TRAS POTENCIAR A LA ALEMANA

Quien acaba de dejar el timón de Puma esta semana es Mario Olvera Morales tras 15 años en esa firma. Bajó su conducción la multinacional alemana con 75 años de historia ha crecido fuerte para inclusive robar mercado a sus competidores. Aún no se designa a su sucesor. No la tendrá nada fácil.

CASTELLANOS, EX CANACINTRA POR DIPUTACIÓN Y APORTACIONES

Época de buscar alguna oportunidad en el sexenio por venir. En la IP mucha actividad. En Canacintra por ejemplo hay varios que se mueven, entre ellos, se sabe, el ex presidente de esa agrupación, Enoch Castellanos. Buscaría una diputación federal. Lo curioso es que ya hasta hay aportaciones de muchos miembros. Se habla de un “plan de apoyo” al que se suman con pequeñas contribuciones empresarios en diversas partes del país.