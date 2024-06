Nombres, nombres y... nombres / Crecerá consumo de carne en 2024, US Meat Export hoy simposio y Halstrom descarta ajuste al T-MEC

Cuando hablamos del ingreso promedio del mexicano, la ubicación del país en el rating de Banco Mundial no es la mejor, sobre todo tras la pandemia. Se está en 11,091 dólares anuales, a años luz de EU, nuestro socio, que está en 76,398 dls.

De ahí que cuando hablamos del consumo de proteínas como carne de cerdo y res hay mucho margen.

Hoy el asunto estará en el tamiz durante el primer simposio de “la carne roja” organizado por la US Meat Export Federation (USMEF). Habrá expositores como Kenneth Smith negociador del T-MEC o Juan Carlos Anaya del GCMA.

Se esperan unos 200 invitados de todo el país, compradores y vendedores de esos productos, especialidad de esa agrupación con 33 años en México y sede en Denver.

Pese a todo, México para la USMEF ya es su 4° mercado en res y el más importante en cerdo.

Está aquí su presidente Dan Halstrom convencido del potencial del país, máxime el T-MEC. De facto consideró que en la revisión del 2026 no hay muchas razones para modificarlo.

Reconoce que la incertidumbre en el mundo es norma por las guerras y la inseguridad, pero la demanda por proteína de carne continuará, más allá de las elecciones y el posible regreso de Donald Trump.

Lo que es un hecho es que en los últimos 3 años el negocio ha crecido vía los procesados, supermercados, tiendas boutiques, hoteles y restaurantes.

La USMEF es dirigida aquí por Gerardo Rodríguez, quien señala que más allá de la inflación que ha pegado fuerte, el per cápita de cerdo en México que se ubicó en 23.6 kilos en 2023 cerrará en 23.7 kilos este año y el de res pasará de 16.4 a 16.6 kilogramos.

Son proyecciones conservadoras, dice, pero que avanzarán por el esfuerzo de poner a disposición del consumidor opciones más accesibles, lo que debe afianzar la demanda máxime la distancia a recorrer vs EU donde el per cápita en res está en 35 kilogramos y en cerdo en unos 50 kilogramos. Todo por avanzar.

PREPARARÍA GOBIERNO INICIATIVA PARA ELEVAR IMPUESTOS A BANCOS





En medio de la incertidumbre por las reformas en puerta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum, resulta que aparentemente habría por ahí un proyecto de iniciativa para elevar la base tributaria a los bancos. Según la versión, por ello su cotización se ha visto castigada. AMLO en la convención de Acapulco enfatizó “lo bien” de las cosas para ese rubro. Además está la presión que trae la SHCP de Rogelio Ramírez de la O por el deterioro de las finanzas públicas. Veremos.

CON REFORMAS EN PUERTA Y TRUMP EN ESCENA DÓLAR HASTA 22 PESOS





Ayer el dólar casi rascó los 19 pesos (18.9929) aunque cerró en 18.73 por billete verde. Significa una depreciación del 10.5% vs el 31 de mayo. Ayer el equipo económico de Banco Base que comanda Gabriela Siller dio a conocer un análisis con el horizonte del tipo de cambio. Sólo que se aplazara la reforma al poder judicial la cotización del dólar se mantendría en 18 pesos. En otro escenario con el mismo cambio en puerta, pero con elementos que dieran certeza jurídica lo ubicaría en 19.50 y con reformas con AMLO y Claudia Sheinbaum, así como Donald Trump en escena vs el T-MEC podría llegarse hasta 22 pesos. Es el escenario pesimista pero no suena distante.

EXPO FRANQUICIAS GUADALAJARA MAÑANA Y KATZ DE CHOPVALUE





Mañana inicia la Expo Franquicias Guadalajara 2024 con el sustento de la asociación de ese gremio (AMF) que preside Mario Alberto Briceño. Se espera la participación de 200 marcas y varios conferencistas, entre ellos apunte a Arturo Katz que en 2022 trajo el concepto ChopValue que creó en Vancouver Felix Böck. Son productos artesanales hechos de palillos chinos que se desechan en los restaurantes. Se han reciclado millones para muebles, pisos, artículos de cocina, etc.