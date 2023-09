Nombres, nombres y... nombres | Crecería robo de autos en 2024, golpe a siniestralidad de aseguradoras y caen ganancias 40% 

Como parte de las muchas facetas de la inseguridad, está el robo al transporte que por desgracia ya no se remite a ciertas regiones o rutas.

El crimen organizado se ha expandido, máxime las pingües ganancias que reportan los asaltos en carreteras. Ya no sólo van por la mercancía, sino por el vehículo que es deshuesado.

En esos delitos hay todo por ganar cuando se conoce que 7 de cada 10 vehículos no cuentan con seguro, incluidas unidades de alta gama, hoy el foco de los malhechores. De ahí la exigencia de AMIA de José Zozaya o AMDA a cargo de Guillermo Rosales para que esas unidades no salgan a la calle sin seguro.

Según la AMIS de Norma Alicia Rosas hay un crecimiento anual de los robos de vehículos asegurados del 3% a junio. Por fortuna no se ha llegado a nivel 2019, pero expertos estiman que el horizonte 2024 no es halagüeño por las elecciones y el cambio de gobiernos.

Como quiera el robo es un factor que afecta al negocio de seguros, como parte de su siniestralidad que igual ha crecido por más accidentes y la inflación que ha encarecido las autopartes más del 10%.

Claro que 4 de cada 10 vehículos que se roban –autos y camiones asegurados– son recuperados, dada la tecnología que tienen las unidades para ubicarlas.

En el lapso enero-junio fueron robadas 30,500 unidades: 57% automóviles, 19% flotillas y 7% tractocamiones (2 mil unidades). El golpe a las motos también se ha elevado y son el 9% del universo.

Entre las aseguradoras que operan autos están Qualitas de José Antonio Correa con 35% del mercado, GNP de Alejandro Bailleres 14.2%, Axa de Daniel Bandle 8.8%, HDI de Juan Ignacio González 6.9% y Chubb de Diego Sosa 4.5%. Los bancos también han crecido y para para variar BBVA de Eduardo Osuna puntea con 5.4%.

Los seguros de autos gradualmente han mejorado. Hoy sus pólizas significan 72,500 mdp y han crecido 24% vs 2022, pero las ganancias cayeron más de 40%.

Como quiera la expectativa es favorable pese a la amenaza del crimen.





PIERDE AVIACIÓN 3.08 MILLONES DE PASAJEROS POR CATEGORÍA 1





Sí, no hay visos de recuperar la Categoría 1 por la FAA como lo preveía para estas fechas la SICT de Jorge Nuño. De hecho, dada la política de aviación y el nuevo ajuste de slots en AICM todo va en contra en perjuicio de nuestras aerolíneas. En el influyente mercado con EU éstas ya sólo representan 26.4% vs 31.9% del 2019. Ayer Cicotur que dirige Francisco Madrid dio a conocer una cifra que ilustra el daño. En los 27 meses que lleva la degradación, las firmas nacionales perdieron 3 millones 88,308 pasajeros que no transportaron y que ganaron las estadounidenses. American de José María Giraldo la que más ha aprovechado.





AL FIN RECUPERAN INVERSIÓN Y CONSUMO NIVEL PREPANDEMIA





Y en el contexto de la mejora de la actividad, ayer resultados de dos variables nodales por INEGI de Graciela Márquez: la inversión fija bruta a junio que creció 3.1% vs mayo. Van 28 meses de avance y con ello dice el equipo de Gabriela Siller de Banco Base ya se recuperó el máximo prepandemia de noviembre del 2016. La otra el consumo. También a junio creció 0.35% e igual supera 6.9% el nivel de febrero 2020 antes del Covid-19. Largo el periodo para remontar por la falta de una política estatal de estímulos.





SALINAS INAUGURÓ ANOCHE UNIVERSIDAD DE LA LIBERTAD



Anoche se inauguró la Universidad de la Libertad, nueva propuesta educativa de Ricardo Salinas Pliego. Dirigida por Jorge Díaz Cuervo y una asociación con Minerva Project de Ben Nelson -centro educativo con sede en Silicon Valley-, la idea es desafiar los modelos tradicionales para que de ahí se desprendan profesionales que innoven y conozcan las herramientas para hacer negocios. La educación es nodal para construir un mejor México.