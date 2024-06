Nombres, nombres y... nombres / Cumple Indicador IMEF 20 años, Heath el impulsor, termómetro de las empresas y el 5 de septiembre

A pesar de las crisis, el mejoramiento de la herramienta estadística no ha resultado fácil. Aún con José López Portillo ni siquiera se contaba con un reporte trimestral del PIB. Fue hasta 1983 cuando se creó el INEGI con Pedro Aspe como director.

Todavía no hace mucho las series estadísticas no se ajustaban por estacionalidad y no se contaba con indicadores adelantados o de referencia como el Índice de Confianza.

Un instrumento que ha resultado nodal por la oportunidad que ofrece de lo que sucede a las empresas, casi en tiempo real, es el Indicador IMEF Manufacturero y No Manufacturero, que este 2024 cumple 20 años.

Su impulsor fue el subgobernador de Banxico Jonathan Heath. Como miembro del IMEF lo empujó con la idea de reproducir algo similar al ISM de EU.

Requería del apoyo de Banxico o el INEGI y fue esta última institución con Gilberto Calvillo quien aceptó supervisar la muestra recogida por los directores de finanzas integrantes del IMEF que preside José Domingo Figueroa.

La primera encuesta se levantó en 2004 y se dio a conocer en enero del 2005. Son 5 preguntas muy puntuales que cada mes procesa un comité que preside Ociel Hernández del BBVA Research con el apoyo de Jessica Roldán de Finamex como vicepresidenta.

Hay además un comité técnico con más de 30 especialistas. Ahí están Gerardo Leyva, Gabriel Casillas, Mario Correa, Víctor Manuel Herrera, Gabriela Siller, Julio Santaella, entre otros.

Son unas mil empresas las que participan y se tienen un promedio de 400 respuestas con la información de fin de mes que se publica al iniciar el que sigue.

Un momento nodal para la credibilidad del indicador fue 2008-2009. El gobierno de Felipe Calderón no quería hablar de recesión. El indicador fue puntual en anticiparla.

Ahora mismo se da cuenta de la desaceleración de la actividad desde octubre. Vaya en la pandemia, cuando los analistas rebosaban pesimismo, el indicador fue guía de que la situación mejoraba por los servicios.

Ayer el INEGI reportó la evolución del rubro industrial a abril y el Indicador IMEF ya dio luz de lo sucedido a las empresas en mayo.

El IMEF se apresta a celebrar los logros de su valioso indicador. La fiesta será el 5 de septiembre por supuesto con la presencia de Heath su artífice, economista con más de 40 años de trayectoria.

EURASIA GROUP DEGRADA A MÉXICIO TRAS REUNIÓN AMLO-SHEINBAUM

La firma que mide el riesgo político en países emergentes, Eurasia Group que fundó Ian Bremmer degradó la trayectoria de corto y largo plazo de México, de neutral a negativa, luego de la reunión de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Y es que se confirmó que viene una reforma al poder judicial que socavará su independencia, amén de mayor peso al gasto con nuevas medidas como pensión a mujeres para 60 años, beca universal para niños y una reforma al ISSSTE que empoderará a su sindicato, todo a contracorriente de la prudencia fiscal requerida. Ayer nuevamente el peso presionado y llegó hasta 18.60 por dólar.

HUTCHISON PLAN ECOLÓGICO A 2050 Y ENSENADA NUEVO EQUIPO

Resulta que Hutchison Port México de Jorge Magno Lecona está de manteles largos. El fin de semana llegaron a su terminal de Ensenada una grúa de muelle de 70 metros de altura y 2 más de patio. Son equipos eléctricos en línea con la estrategia de reducir por completo las emisiones de CO2 para 2050. Habrá obvio mayor eficiencia operativa.

HAY 5 CANDIDATOS PARA SECRETARIA DEL AGUA Y PUNTEA MUÑOZ

Se sabe que en breve Claudia Sheinbaum dará a conocer su gabinete. Resulta que para Conagua, que quizá se convierta en Secretaría del Agua, hay 5 candidatos: Elena Burns, Pedro Moctezuma, Armando Alonso, Ramón Aguirre y Rubén Muñoz. Hay quien dice que este último es quien puntea.