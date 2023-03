Nombres, nombres y... nombres | Economía análisis para acero, Monreal y medidas de retaliación y EU reacción en veremos 

En el contexto de las diferencias que hay en el tintero entre México y EU, en el ámbito del T-MEC –energía y maíz–, hace unos días se sumó el expediente del acero.

Senadores en EU llevaron el asunto a Gina Raimondo del Departamento de Comercio y a Katherine Tai del USTR: acusan a nuestro país de desbordadas exportaciones siderúrgicas y piden la restitución de la Ley 232 para imponer aranceles.

La verdad es que las acereras de EU escalaron a lo político una vieja disputa vs la industria mexicana circunscrita sólo a “tubería conduit”.

Había una acusación de que las acereras mexicanas evadieron cuotas al aprovechar la 232 en ese producto, al exportar vía la fracción que estaba desgravada, entre 2 referencias existentes entre galvanizada y no galvanizada.

Una vez removida esa legislación, nuestra industria regresó a la normalidad, pero los acereros de EU no quedaron conformes. Ni la autoridad, ni la corte validaron sus argumentos, y no obstante ello se escaló a la Corte Suprema y está detenido. De ahí el nuevo camino.

Ahora ya no sólo se discute la “tubería conduit” sino que el reclamo se abrió a todo el espectro para frenar las exportaciones desde México.

Tras la carta de los senadores, Canacero que preside David Gutiérrez Muguerza reaccionó y advirtió a EU que de reinstalar la 232, México podría solicitar medidas de retaliación, o sea compensatorias a las exportaciones acereras de EU, lo que abre una seria amenaza a las siderúrgicas estadounidenses.

Pero además en el Senado, Ricardo Monreal acosado en esos días por el complejo asunto del INE, tomó con gran oportunidad lo del acero. Hasta logró un punto de acuerdo para pedir a Economía de Raquel Buenrostro un análisis del comercio del acero entre México y EU, superavitario para éste último, para que en caso de cerrar las puertas a las exportaciones de EU, se evalúe si la industria nacional puede sustituirlas.

Aliza Chelminsky del Centro de Estudios Gilberto Bosques fue determinante en la reacción de Monreal. Quizá los acereros de EU no esperaban algo así y está por ver si su presión se detiene.

Como quiera el acero se mantiene como posible fuente de controversia con EU.

HOY CANACINTRA, PRONÓSTICO RESERVADO Y ECONOMIA EL FIEL

Hoy en la asamblea de Canacintra todo puede suceder en medio de un clima beligerante. No es descartable que Lourdes Medina pueda ser impugnada por su contrincante José Manuel Sánchez Carranco, dado que supuestamente no cumple con los requisitos estatutarios. Si fuera el caso, ahí mismo se reavivará la candidatura de Esperanza Ortega. Se espera que haya un representante de Economía que pudiera ser el fiel de la balanza y no es descartable que hasta se pueda reventar el acto corporativo. Ayer Enoch Castellanos a quien acusan de estar atrás de Medina envió una extensa carta con puntualizaciones respecto a su gestión. Asegura que José Antonio Centeno es el responsable del momento que vive esa cámara.

MEJORAN RENDIMIENTOS DE AFORES A FIN DE AÑO

Tras las fuertes minusvalías que arrojaron las afores buena parte del 2022, dada la volatilidad, hacia final de año parece que hubo cierta mejora. La clientela ya recibe los estados de cuenta de diciembre. La Consar de Iván Pliego anticipaba dicho rebote, máxime el rendimiento histórico de esas cuentas.

EN OTOÑO UNIVERSIDAD DE LA LIBERTAD DE RICARDO SALINAS

Como parte del compromiso con la educación, resulta que Ricardo Salinas Pliego está por echar a andar un nuevo proyecto. Se trata de la Universidad de la Libertad con instalaciones en la CDMX. Con la primera generación abrirá sus puertas en el otoño de este 2023. Trae un plan sustentado en la innovación de la mano de Minerva Project, centro educativo de Silicon Valley.