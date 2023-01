Nombres, nombres y... nombres | En firme pasos para liquidar la FND, cancelan líneas de crédito y traspasan cartera a FIRA

Por: Alberto Aguilar

Más allá de lo que implique el “nearshoring”, lo cierto es que para las pymes la realidad está distante del componente propagandístico que hay en torno a esas posibles inversiones.

Con altas tasas y las sofomes en aprietos, las oportunidades de financiamiento se estrecharán, máxime que tampoco la banca de desarrollo se muestra activa.

Simplemente Nafin y Bancomext que dirige Luis Antonio Ramírez traen una cartera a la baja, si su nivel se compara con 2018. Lo mismo la SHF y FIRA de Alan Elizondo.

El peor caso es la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario (FND) que dirige Baldemar Hernández. Su repliegue es tal que en el campo dan por un hecho su desaparición.

¿Cuándo se verá su cierre? Quizá no falte demasiado o sea un formulismo. Operativamente se avanza en tal sentido. La superficie cosechada ligada con sus apoyos trae “una importante caída”. Un documento interno muestra que lo más fuerte del descenso es a partir del 2020. De colocar unos 70,000 mdp en 2018, ya se está en sólo 29,000 mdp el año pasado, fruto de acciones orientadas a desaparecer la financiera creada por Vicente Fox.

Vaya en septiembre del 2022 su consejo directivo aprobó el pago anticipado de todas las líneas de crédito de fondeo externo con organismos financieros. “Cualquier fuente de liquidez debe concentrarse en la tesorería de la institución” para ese fin y “hasta su conclusión”, se expone en otro escrito de la SHCP y la FND.

En el documento que firma Omar Sánchez Villegas secretario del consejo, se dispone “que no podrán otorgarse nuevos créditos, ni se continuará con la dispersión de recursos de crédito previamente contratados, excepto en aquellos casos preexistentes de carácter particular” en el que los receptores se encuentren en cartera vigente y se justifique.

Hay una estrategia en curso para migrar clientes y créditos a FIRA y programas para traspasar a la Financiera para el Bienestar que está en proceso de crearse.

Así que la FND por cerrar.





LARREA AÚN NO FIRMA POR BANAMEX, BECKER FUERA Y ALGO EN BOLSA





Ayer trascendió que Germán Larrea pudiera ser quien se quede con Citibanamex. La información es consistente con la defección de Daniel Becker quien en definitiva, con todo y los fondos que lo apoyaban, ya no va. En ese sentido queda el de Grupo México, pero conforme a fuentes normalmente informadas aún no hay ningún convenio suscrito. De hecho es improbable el cierre para este mes, pero no sería descartable dada la presión, que la compra-venta pudiera concluir en febrero. Obvio los montos a pagar tampoco están definidos. Además como lo recalcó Jane Fraser, timón de Citi podría ser una operación mixta, esto es con un componente bursátil para diluir una parte de la tenencia del banco en la bolsa. Como quiera mejor esperar. Ya sabe usted que el diablo está en los detalles.





ESCALAN 5 AMPAROS DE AMDA VS DECRETO DE AMLO Y POR SCJN





Claro que al rubro automotriz la regularización de autos chocolate no gusta. El millón 250,000 unidades legalizadas a diciembre es una competencia desleal. De ahí los amparos interpuestos por los miembros de AMDA que preside Guillermo Rosales. Parece que hay cinco de esos recursos que han escalado y que se espera sean atraídos por la SCJN que preside Norma Lucía Piña. El punto es el detener los perjudiciales decretos.





COPARMEX EMPUJA PARA QUE AMLO CUMPLA T-MEC Y EVITAR PANEL





Retorica aparte, algunos miembros de la IP presionan para que el gobierno cumpla lo pactado en el T-MEC en materia de energía. Coparmex de José Medina Mora está en esa tesitura. El punto es evitar el panel de controversia y aprovechar las oportunidades en la manufactura con los chips. EU y Canadá no van a ceder.