Nombres, nombres y... nombres / Falla seguridad alimenticia, en 2024 producción-importación de granos a la par y maíz a la baja

Al terminar el sexenio habrá quedado lejos la meta de lograr la seguridad alimentaria que esbozó Andrés Manuel López Obrador.

Y es que la producción de granos al cierre del 2024 será equivalente a las importaciones, según el GCMA que comanda Juan Carlos Anaya.

La firma de análisis, referencia en el mercado, hará una presentación detallada de dichas proyecciones el próximo 27 de febrero.

En granos deberíamos lograr para tener la seguridad alimentaria, según la FAO, al menos 70% de abasto propio, pero se está lejos explica Anaya. Sólo en maíz se terminará el año con 54% vs 84% que se tuvo con Ernesto Zedillo.

En trigo, se está en 60%, en arroz se importará el 80% por la baja producción y en soya el 95%.

En ese sentido acepta el experto, la política en el campo resultó fallida, más allá de los objetivos, ante la ausencia de acciones de fomento a la productividad, con financiamiento, seguros y un paquete tecnológico.

Obviamente el actual estatus es el fruto de años de desaciertos en política agropecuaria con Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En este régimen se ha exacerbado el problema por un apoyo enfocado sólo al pequeño productor.

A éste es a quien compra con precios de garantía Segalmex de Leonel Cota y es apenas el 3% de la producción, mientras que el agricultor medio hoy enfrenta una situación complicada con precios bajos.

El año pasado, según el GCMA se produjeron 26.7 millones de toneladas de maíz y éste se proyecta bajará a 24.4 millones por la sequía. En consecuencia, las importaciones del vital grano que en 2023 significaron 19.6 millones de toneladas, se estima que este 2024 treparán a 21 millones.

El año pasado se estableció un récord en la importación de maíz y México desplazó del liderazgo global a China. En el ejercicio en curso se repetirá la historia.

Lo más curioso es que el país ya produce más frutas y hortalizas que granos. No está mal, tienen un valor superior, pero tendrían que caminar a la par.

Así que mucho por enmendar.

REELIGEN A BOJÓRQUEZ EN AMFE, MAS SOCIOS Y PROPUESTA

La noticia es que Enrique Bojórquez Valenzuela acaba de ser reelecto por un par de años más como presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE). Este rubro ha enfrentado serios desafíos por el fondeo, pero al mismo tiempo tiene todo para avanzar. De hecho dicha agrupación acaba de sumar nuevos socios: Aviva Crédito, Kuanto, Hipólito Monroy Prevención, Resser Rastreo, Cobranza Inmediata, GSG Consultores, Layer e Intelligential. Una primera encomienda de Bojórquez será desarrollar una propuesta gremial a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez para que junto con la banca se logre una mayor dispersión del crédito.

FRENAN OTRA VEZ COMPRA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS EN IMSS

Nuevamente se encendieron las alarmas en el IMSS de Zoé Robledo. Hay faltante de medicinas básicas y otras no tanto. Para diabetes y alta presión, por ejemplo, no hay Atorvastatina, Sitagliptina, Insulina o Linagliptina, para temas cardíacos escasea el Amlodipino y Valsartan y para enfermedades inmunes falta la Inmunoglobulina. Se responsabiliza a Eduardo Thomas titular de la Unidad de Administración. Según esto decidió detener todas las compras a través de las de delegaciones estatales. No es la primera vez.

AUDI PRESENTA HOY RECURSO DE INEXISTENCIA DE LA HUELGA

Y en el conflicto en Audi de Tarek Mashhour le adelanto que hoy la parte patronal presentará ante un juez un recurso de inexistencia de la huelga. Habría irregularidades en el procedimiento. En la toma de decisiones no se adoptó del todo el parecer de la plantilla, al prevalecer los criterios del sindicato a cargo de César Orta. La intención es lograr que se declare ilegal el conflicto. Veremos.