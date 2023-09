Nombres, nombres y... nombres | Franquicias crecerán 12% este año, dejan atrás pandemia dice la AMF y 2024 todo un reto

Así como la economía mejoró, las franquicias también presentan un panorama más dinámico, tras las complicaciones en la pandemia.

Si bien ninguna de las 280 marcas que hay en la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) que preside Mario Briceño salió del mercado, un 25% de los puntos de venta se perdieron. Nada que hacer. Simplemente los centros comerciales no operaban.

Sin embargo se cree que el tamaño del mercado de las franquicias ya se recuperó. Briceño se refiere a “una prueba superada”.

De las más castigadas están los restaurantes, salones de belleza, spas, firmas de entretenimiento vs logística, entrega a domicilio, tiendas de conveniencia o el rubro de mascotas que avanzaron.

Este 2023 se estima que las franquicias recuperarán su tradicional ritmo de doble dígito. La AMF proyecta un 12%. Además muchas retomaron su expansión internacional. El 10% de las marcas en la AMF ya operan fuera del país. Tradicionalmente a Centro y Sudamérica y recién han hecho guiños a Europa.

Recién también fue la convención de la AMF en Aguascalientes con el apoyo de la gobernadora Tere Jiménez. Se habló de aprovechar la inteligencia artificial, pero sin lastimar el empleo.

Hoy las franquicias, con 95,000 puntos de venta, generan un millón de trabajos. Contra lo que pudiera colegirse 85% son nacionales. México es el 5° actor global.

La AMF también ha firmado programas de apoyo con varias entidades. Uno reciente con CDMX a cargo de Martí Batres. Otros con Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes y Morelos para llevar potenciales inversionistas a las franquicias.

Obviamente las políticas públicas con Andrés Manuel López Obrador no han ayudado y de facto 2024 representa un año de retos. Briceño a la sazón mandamás de Benedetti’s Pizza, hace ver que cada 6 años se repite dicho entorno, pero manifiesta su confianza en que las empresas se adaptarán a lo que venga para sostener el ritmo, máxime el rebote que se vive. El reto será mantener el crecimiento de doble dígito.

Como quiera franquicias de regreso.





AFORES NO DEL TODO A FAVOR DE EMISIONES SIMPLIFICADAS





Respecto a las emisiones simplificadas que se busca empujar con los ajustes a la Ley del Mercado de Valores que analizan los diputados vía la Comisión de Hacienda que preside Luis Armando Melgar, hay un escollo que quizá pueda limitar el avance de dicho mecanismo con el que se pretende dar entrada a las pymes. No todos los inversionistas institucionales ven con buenos ojos el proyecto liderado por la AMIB de Álvaro García Pimentel. Y es que son emisiones de poco monto y que podrían dar eventualmente dolores de cabeza. Parece que las afores por ejemplo no están del todo convencidas. Por cierto, nos cuentan que también BIVA con María Ariza estuvo en la reciente reunión con SHCP.





TREN INTEROCEÁNICO NULA RENTABILIDAD Y HERENCIA AL GASTO





El domingo Andrés Manuel López Obrador realizó un primer recorrido del Tren Interoceánico, proyecto a cargo de la Marina de Rafael Ojeda. La obra inicialmente para pasajeros no será la panacea y menos cuando se extienda a carga. Los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos no son de gran calado. Las pequeñas embarcaciones que reciben no harán diferencia ni siquiera con dicha vía, por lo que la rentabilidad futura será limitada. Así que otra herencia al gasto público.





IP CON GÁLVEZ AYER Y RECEPTIVIDAD MÚSICA A LOS OIDOS



Tras de que Marcelo Ebrard quedó al margen, Xóchitl Gálvez se convirtió en la más cercana aliada de la IP. Ayer al con el CCE de Francisco Cervantes, música para los oídos de los ahí presentes en temas muy delicados: energía, agua, certidumbre a la inversión y seguridad. Los robos y las extorsiones se han disparado, de ahí la petición expresa de ir por una estrategia más decidida.