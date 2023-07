Nombres, nombres y... nombres | HDI viento en popa en seguros de autos, primas por 9,660 mdp y con clientes vía whatsapp    

Dadas las oportunidades en el país, y más en los seguros, otra compañía que avanza en caballo de hacienda es la alemana HDI, que llegó en 2009 y que desde entonces ha crecido 9 veces el tamaño de sus pólizas.

Es parte de la multinacional Talanx que factura 53,400 mde y posee también a la reaseguradora Munich Re.

México es uno de sus mercados estratégicos y aquí la comanda el ejecutivo de León con 52 años Juan Ignacio González, quien tomó las riendas en 2015.

HDI Seguros es la número 5 en autos y la preside el alemán Wilm Langenbach. Ya se recuperó del bajón de la pandemia. Tras caer 7% en 2021, el año pasado creció 21% y en éste al primer trimestre un 27%.

González estima que en el resto del año continuará la reactivación con altibajos, máxime que 7 de cada 10 coches no tienen seguro.

A la fecha sus primas ascienden a 9,660 mdp que le dan un 6.5% del mercado de autos, superada por Qualitas, GNP, Chubb y Axa.

HDI tiene un millón 200,000 autos asegurados de 700,000 clientes que atienden 9,000 agentes. Se ha diversificado y de sus primas, 20% corresponden a daños. También camina la reciente alianza con Bupa de Fernando Lledó para gastos médicos. Ya tiene 1,000 pólizas.

Un reto para los seguros de auto es la inflación. El costo de las reparaciones por siniestros se ha incrementado 20%. Gracias al alza de las tasas, que mejora las reservas contables, no todo el impacto se ha repercutido.

Al primer trimestre para HDI el costo de la siniestralidad se ha elevado 27% con todo y que la frecuencia de los accidentes se ha mantenido, lo mismo que los robos. Lo que sí es que los ladrones han elevado su preferencia por los autos de lujo.

En 2022 según la AMIS de Norma Alicia Rosas, el robo de autos asegurados significó 60,520 unidades, 2.6% menos que en 2021.

Una novedad que pronto verán los clientes de esta aseguradora es la comunicación por “whatsapp”. El lanzamiento de “HDI Contigo” está previsto para la próxima semana, con lo que serán pioneros en el segmento de autos y facilitará la comunicación para siniestros o robos.

Así que sin bajar la guardia.

GUZMÁN A BUEN RESGUARDO EN CANADÁ Y EL ESCRITO A CNBV

Hay quien ubica en Canadá a Roberto Guzmán dueño de Escorfin y accionista de la Casa de Bolsa Bursamétrica. Le platicaba que la CNBV de Jesús de la Fuente solicitó su remoción como presidente. En un escrito dirigido a la CNBV signado por Omar Gamaliel Checa, apoderado de la intermediaria, se establece que mediante el oficio 310-12537143/2022 de esa entidad se negó la autorización a Guzmán de adquirir una participación directa o indirecta del 18.99% de Bursamétrica “por estar sujeto a investigación tanto por la CNBV como por diversas autoridades por hechos probablemente constitutivos de infracciones administrativas y/o delitos previstos en las leyes financieras y/o legislación común”. Más claro ni el agua.

AMEX SIGUE PASOS DE WALMART CON BANCO Y SE CONSOLIDA

No es la primera multinacional que toma una decisión de ese tipo. Sucedió con Walmart. También American Express de Santiago Fernández solicitó a la CNBV la terminación voluntaria de su licencia para operar un banco aquí. Dicho quehacer no se ajustó a su tradicional expertis. En consecuencia, anunció su consolidación operativa en una entidad legal.

FAVORABLE EXPECTATIVA PARA TURISMO INTERNO EN VERANO

La importancia del mercado interno para el turismo es irrefutable con el 79.5% del negocio. Su aportación se contrajo por la pandemia y aún está a 3% del 2019. Sin embargo poco a poco mejora. De hecho conforme a un sondeo de Cicotur de Francisco Madrid el verano pinta bien: 6 de cada 10 entrevistados del segmento A/B y C+ planean viajar y 4 de cada 10 del C y C- están en la misma circunstancia. Ojalá se concrete.