Nombres, nombres y... nombres / Ignora mercado reportes del 2T, pierden grandes emisoras y más volatilidad por falta de certeza

La semana pasada buena parte de las emisoras que cotizan en la BMV que dirige Jorge Alegría ya reportaron sus números al 2T. Si bien la mayoría presentó un comportamiento aceptable, esto no se ha reflejado en las cotizaciones. Muchas cerraron el viernes con pérdidas. El IPC finalizó en 52,242. 38 unidades con una baja del 1% en la semana.

Las recientes pérdidas bursátiles no extrañan. El principal indicador acumula un retroceso anual del 8.3%, que contrasta con las ganancias de otros mercados: el Dow Jones 11%, S&P 500 un 14%, Nasdaq 11%, Nikkei 13% y FTSE-100 de 7%, con todo y el ajuste de la semana pasada.

Aquí lo que refleja la bolsa es la incertidumbre por la falta de certeza jurídica. Está en el tintero la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador, de alto riesgo y la eliminación de los órganos autónomos. La relación con EU, sea con Donald Trump o Kamala Harris no se ve sencilla.

De ahí que el horizonte de las empresas no sea claro, porque además de la caída de la actividad económica en México, hay datos económicos en EU que tampoco ayudan. El viernes se conoció el reporte de empleo a julio. La tasa de desempleo se ubicó en 4.3% nivel que no se veía desde 2021. Hubo además reportes de tecnológicas que no gustaron como Intel, Microsoft o Amazon.

En la BMV acciones como Televisa, Cuervo, Gigante, Volaris, Asur, cerraron el viernes con bajas. Para varias llovió sobre mojado. Por ejemplo GCarso de Carlos Slim trae una pérdida anual del 25%, Orbia de Juan Pablo del Valle 21%, la televisora de Emilio Azcárraga 11%, Bimbo 20%, Alfa 12%.

Un reporte del equipo de Intercam Banco a cargo de Alejandra Marcos señala que 4 de las 5 principales emisoras del IPC, que suman cerca del 50% de la capitalización bursátil traen un precio anual negativo: Banorte del 18.3%, Walmex 15%, Femsa 6.9% y América Móvil 1.6%.

Para lo que resta del año no se espera un horizonte mejor con una economía que apenas crecerá entre 1.3%-1.8%, con altas tasas y un tipo de cambio presionado. Continuará la volatilidad y resultados no tan malos en muchos sectores, que no necesariamente se reconocerán. Ni hablar.

IKEA ABRIRÁ EN SEPTIEMBRE SU TIENDA EN GUADALAJARA Y SERÁ LA 3°





Será a finales del mes próximo cuando la multinacional sueca IKEA que fundó Ingvar Kamprad eche a andar su tercera tienda en el país, ahora en Guadalajara, plaza con una gran tradición mueblera. La firma dirigida por Malcolm Pruys ya había anunciado que estaría ahí. De hecho también están en el tintero Querétaro y Monterrey. Esta firma con un catálogo de más de 6,500 productos llegó al país en 2021 con su unidad Oceanía en la CDMX. Fue en 2022 cuando abrió en Puebla. Opera en 30 países y hasta en EU es referente.

AVAL DEL 77.4% A PROLOGIS PARA TERRAFINA Y MAÑANA EL PAGO





Era cuestión de tiempo para que la “niña bonita” Fibra Terrafina de Diego Folino fuera adquirida, tras las diversas ofertas en la mesa. El sábado Fibra Prologis que lleva Héctor Ibarzábal anunció que ya recibió el aval de su propuesta por un 77.14% de los CBFIs en circulación, o sea más del 50% requerido. El monto de la operación fue por 11,782.1mdp que se liquidarán mañana. Prologis ya posee 236 inmuebles de logística y manufactura y ahora sumará 291 de Terra.

EN SEPTIEMBRE FIESTA POR EL XX ANIVERSARIO DEL INDICADOR IMEF





El próximo 5 de septiembre se celebrará el XX Aniversario del Indicador IMEF, valiosa herramienta para conocer con antelación el ritmo de la económia. Al frente del comité técnico está Ociel Hernández Zamudio, experto del BBVA. Será en el Club de Industriales y habrá invitados de SHCP, Banxico y el propio instituto que preside José Domingo Figueroa. Obvio por ahí el subgobernador Jonathan Heat, el impulsor nodal.