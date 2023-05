Nombres, nombres y... nombres | Incumple Aserca a Sucroliq en quiebra de Ingenio Puga, hoy audiencia y fallo pronto 

Tal cual era previsible, la quiebra de Puga, principal ingenio azucarero de Nayarit, se ha vuelto un conflicto de varias pistas, sin que a la fecha el gobierno de Miguel Ángel Navarro haya encontrado una fórmula para darle salida.

Desde hace tres meses Puga está en huelga. También los cañeros agrupados a la Unión Nacional de Carlos Blackaller realizaron una toma simbólica de las instalaciones.

Aunque el ingenio ya no ha molido caña, de momento una parte de la zafra fue adquirida por el El Molino de José Menchaca y Tala de GAM que dirige Juan Cortina.

Aunque desde noviembre Puga que compró en los 90’s Abelardo Garciarce dueño de AGA, inició los trámites de un concurso mercantil, dicho recurso aún está pendiente.

La situación es resultado de una pésima gestión de Oscar Garciarce Muñiz y su hijo Oscar Garciarce Wriedt. Se les acusa de “ordeñar” el negocio en perjuicio de cantidad de acreedores.

Se habla de un adeudo de 4,000 mdp que afecta incluso a firmas como Bimbo de Daniel Servitje o Lala de Eduardo Tricio. También quedó atrapada Sucroliq de Enrique Bojórquez que compró azúcar con pagos anticipados.

Sucroliq tenía cartas de crédito y sobre todo fianzas que gradualmente ha cristalizado con excepción de la que exhibió la afianzadora líder que es Aserta de Juan Murguía Palacios y que lleva su hijo Enrique Murguía Pozzi con el apoyo de Gerardo Lozano.

Sin explicación, la afianzadora incumplió, quizá porque lo que cubra a Sucroliq ya no lo recuperará. Ya hay acciones legales en su contra. El propio Henry Davis Cartens presidente del consejo, rechazó incidir.

Hoy habrá una audiencia para resolver un asunto que implica unos 100 mdp. Sucroliq está optimista de que en junio obtendrá una falló a su favor contra una firma que traiciona su prestigio.

Como quiera uno de los muchos daños colaterales de la ruina de Puga.

MAYOR PRESIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS Y CRUDO A LA BAJA

El panorama de las finanzas públicas tiende a complicarse. Ayer la SHCP de Rogelio Ramírez de la O dio a conocer su reporte al primer cuatrimestre. Se mantiene una caída de los ingresos de 3.1% real, que a su vez obligó a ajustar el gasto vs lo programado. El IVA volvió a caer y no se diga la recaudación por petróleo que se ajustó 29%. Para esta variable los tiempos no son favorables. El 4 de junio hay reunión de la OPEP. Serias diferencias entre Arabia y Rusia para recortar más la producción. De por si hay un remanente en el mercado con una economía global a la baja. Ello implicará menores cotizaciones del crudo y más presión para Hacienda.

SEP NULO DIÁLOGO PARA LIBROS Y QUE INCUMPLIRÁ

Le platicaba de la posición de la Unión Nacional de Padres de Familia que preside Luis Arturo Solís que evaluará que los libros de texto se apeguen a los actuales planes de estudio. Esa fue la instrucción del tribunal al amparo que interpusieron. Difícilmente la SEP de Leticia Ramírez cumplirá. La agrupación ha buscado diálogo con Delfina Gómez primero y luego con Ramírez desde hace 2 años. Mismo caso del rubro editorial agrupado en la Caniem de Hugo Setzer, que como le platicaba está atenta para imprimir los libros de este año, que son los aprobados. El problema son los tiempos. En una de esas los niños se quedan sin material máxime las resistencias de otras organizaciones.

CRECE RETAIL MEDIA Y SUMMERS DE ADS DE MERCADO LIBRE AQUÍ

Recién Mercado Libre que dirige David Geisen lanzó Mercado Ads, opción para que las marcas se promuevan en su plataforma. Resulta que Sean Summers, vicepresidente de ese negocio está en México. Tiene pactadas varias entrevistas con gente de la industria de la publicidad. Lo que también se conoce como “Retail Media” ha crecido fuerte en AL y Ads se ha mantenido en esa tónica.