Nombres, nombres y... nombres | Inexorable fuga de capital de portafolio, Banamex 16 meses y peso equilibrio precario

Si ya los expertos ponderaban la falta de Estado de derecho para la inversión, como principal freno a la actividad, la medida expropiatoria a Germán Larrea, quizá fue el cerrojazo para dar por perdido para la IP lo que resta del sexenio.

Sin certidumbre, difícil arriesgar capital. Coincidencia o no ayer el dólar casi llegó a los 18 pesos (17.97 unidades y ligó 6 sesiones de pérdida de terreno. Gabriela Siller de Banco Base remarcó que esto no sucedía desde noviembre del 2021 cuando se retiró la nominación a Arturo Herrera para Banxico.

Claro que en el derrotero del peso influyen cantidad de variables, incluida claro está la confianza. De hecho el acto expropiatorio no pasó de lado para los mercados, al igual que la decisión de Banxico de no aumentar las tasas, mientras que no se descarta que la FED de Jerome Powell vuelva a elevarlas en junio.

De ser así se reducirá más el spread México-EU y quizá muchos inversionistas busquen aprovechar un bono del tesoro en 5%, sin el riesgo del Cete con el que ya ganó, máxime las desequilibradas decisiones de Andrés Manuel López Obrador y un cierre aún peor en elecciones.

El hecho de que Banamex tenga 16 meses sin poderse vender no es la mejor señal. Se ve cuesta arriba que Larrea quiera seguir. Ayer AMLO habló de formar una APP para relevarlo, lo que igual es improbable.

Por lo pronto el bono del tesoro a 10 años subió a 3.75%. Puede ser una pista de que las tasas en EU se elevarán más y con ello también la salida de inversión de portafolios de extranjeros que sigue poco a poco, evidencia de la desconfianza.

Al 12 de mayo la fuga anual en la tenencia de valores por extranjeros es de más de 46,000 mdp, o sea 2.70%. Banco Base puntualiza que el flujo negativo desde febrero del 2019 incluso llega a casi 613,000 mdp, o sea casi 27% del total.

Ayer operadores establecían que desde el viernes arreció más la desinversión, aunque otros prefirieron ser más cautos. No descartan la influencia de la expectativa de las tasas por la FED y la preocupación del techo de la deuda de EU.

En ese sentido ven una presión al peso temporal, aunque para otros hay un equilibrio precario, dados los desatinos en política pública. En noviembre del 2021 en un suspiro la cotización llegó a 23 pesos. Como quiera se juega con fuego.

NIÑOS SIN LIBROS EN AGOSTO Y EDITORIALES CONTRA RELOJ

Tras el amparo provisional que obtuvo la Unión Nacional de Padres de Familia de Luis Arturo Solís para detener la elaboración de los libros de texto, se abre un gran problema para el ciclo escolar que inicia en agosto, sobre todo si el viernes la jueza Yadira Elizabeth Medina otorga el fallo definitivo. Hay el riesgo de que los niños de primaria y secundaria se queden sin material. La opción que habría es utilizar los textos de este año, ya aprobados. Claro que las editoriales encajadas en la Caniem que comanda Hugo Setzer estarían contra reloj. La SEP de Leticia Ramírez deberá decidir en máximo 15 días para hacer la petición. Veremos.

REUNIONES EN MADRID PARA QUE PRISA VENDA RADIÓPOLIS

Y con respecto a la venta del 27% de Radiópolis por Crédito Real de Ángel Romanos Berrondo, se asegura que no resulta tan descabellado el que Prisa pueda vender. Al fin de cuentas el entorno aquí no es tan atractivo y menos para las firmas españolas. Según esto hasta se han realizado juntas de trabajo ex profeso en Madrid. La parte compradora sería Luis y Anuar Maccise.

URIBE DE S&P EN UNOS DÍAS Y AÚN NO HAY RELEVO

Aunque la salida de Eduardo Uribe timón de análisis de S&P es un hecho, será en unos días cuando se haga realidad. Para el relevo del reconocido experto de la calificadora que comanda María Consuelo Pérez Cavallazzi aún no hay una designación. Habrá que esperar.