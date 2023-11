Nombres, nombres y... nombres | Insostenible en 2024 ritmo de venta en camiones, 2023 récord y factor demanda reprimida 

Ayer se inauguró en Guadalajara la Expo Transporte con 70,000 mt2 de exhibición y 480 marcas que la hacen la más grande de AL.

Organizada por la ANPACT que preside Miguel Elizalde, la muestra que convocará a más de 60,000 transportistas y proveedores de la industria de vehículos pesados, cumplirá 20 años.

La venta de tractocamiones, camiones y autobuses ha mejorado tras varios años de vacas flacas. En 2020 apenas se vendieron 27,000 unidades y 32,000 en 2021. El año pasado se llegó a 39,680 unidades.

Pegó la baja dinámica de la economía y la disrupción de las cadenas productivas, que por fortuna ya se restableció.

De ahí que este 2023, en el tenor de la actividad, los vehículos pesados también viven un buen momento.

Recién el INEGI de Graciela Márquez dio a conocer el reporte a octubre. En el acumulado las ventas al mayoreo avanzaron 35.7% al llegar 44,785 unidades, y al menudeo 34% con 42,704 vehículos.

En esta ocasión, la venta interna sí acompañó la actividad positiva de producción que creció 14% en los primeros 10 meses, mientras que la exportación aumentó 9%.

Dado que el país de Joe Biden no entró en recesión y también se vio favorecido por el restablecimiento de los componentes, la industria mexicana de vehículos pesados se vio favorecida, ya que 95% de la exportación va a EU.

Aquí, los buenos números se explican por la demanda reprimida, y que afectó a firmas como Kenworth de Alejandro Novoa, Freightliner de Marcela Barreiro, Navistar de Rafael Alvarenga o Isuzu de Takashi Ichinose por citar algunas. La clientela debió seguir y renovó equipos.

Pero en la industria hay cautela. Se estima que quizá en los primeros meses del 2024 se mantenga cierta inercia, pero conforme se acerquen las elecciones se apagará por la incertidumbre y la necesidad de conocer lo que viene para retomar el ímpetu.

Como quiera tiempo de celebrar con números que superarán las cifras récord del 2019.

DESCUIDO URBANO REZAGA A EDOMEX EN INVERSIÓN POR NEARSHORING

Amén de la energía eléctrica y el gas, otro factor que incide en la atracción de proyectos por el “nearshoring” es la infraestructura urbana. Hasta ahora buena parte de la inversión la han captado BC, Chihuahua, NL, Coahuila, Tamaulipas y algo el Bajío. Edomex sin embargo no ha resultado entre los elegidos. Obviamente la inseguridad desbordada que dejó Alfredo del Mazo no ayuda, pero tampoco el deterioro de avenidas y calles en la entidad. Juan Manuel Chaparro vicepresidente de Fomento Industrial del Sector Metalmecánico de Canacintra hace ver que el estado, con la aportación de 125 municipios al PIB, debiera ser puntal. No es el caso. Avenidas y calles de las zonas industriales parecen “zonas de guerra”. Muchas ni siquiera cuentan con luz. Descuido de los municipios y del Estado ahora con Delfina Gómez. Así imposible.

BAJA DE TASAS HASTA JUNIO POR VIGOR ECONÓMICO Y PRESUPUESTO

Aunque muchos analistas estiman que las tasas de interés comenzarán a bajar en el primer trimestre del 2024, a últimas fechas ya no hay consenso por el vigor de la economía y las presiones inflacionarias que podrían derivarse. Carlos Capistrán de BofA está en esa tesitura y prevé que sería hasta junio, máxime el alza de precios en servicios. Además, no hay que perder de vista el presupuesto deficitario de SHCP de Rogelio Ramírez de la O.

IBERO CELEBRA 80 AÑOS Y PRESENTAN AYER LIBRO CON TESTIMONIOS

Ayer se cerró el ciclo de festejos de los 80 años de la Ibero que comanda Luis Arriaga Valenzuela. Para ello se presentó el libro “Ochenta para Ochenta”, con testimonios de los egresados de distintas generaciones de esa casa de estudios. El proyecto fue coordinado por Esperanza Bustillo Puente, profesora y coordinadora de “Escritores en Construcción”.