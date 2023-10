Nombres, nombres y... nombres | Jaloneos en Concamín para suceder a Abugaber, Malagón y Ramírez y 2024 difícil 

Muchas empresas lo tienen claro: 2024 con todo y el Paquete Económico expansivo que presentó la SHCP de Rogelio Ramírez de la O, será complicado.

El avance económico global y el de EU en particular tampoco ayudarán, máxime si se presenta la recesión. El dinero se mantendrá caro por la política monetaria restrictiva de la Fed de Jerome Powell y las lógicas amarras también a Banxico de Victoria Rodríguez.

Los expertos sitúan el avance para la economía en 1.9%, y no está del todo claro lo que sucederá con la inflación con un gasto más expansivo del gobierno. Las elecciones en EU y en México igual no serán fáciles.

En ese contexto resulta que hay ya un proceso adelantado para suceder a José Abugaber en Concamín, quien terminará sus 3 años en 2024.

Ayer en el contexto de la RAI que se realiza en León, resulta que ya se desataron en serio los jaloneos. Ciertamente el fin de la gestión del guanajuatense Abugaber coincidirá con el inicio de un nuevo sexenio, y eso hace más atractiva dicha posición.

Más allá de que llegue Claudia Sheinbaum o bien Xóchitl Gálvez, en lo económico habrá que hacer más, simplemente para aprovechar el “nearshoring”. Hay cantidad de cuellos de botella por la falta de inversión en infraestructura y energía.

Las finanzas públicas están cada vez más presionadas. Difícil posponer por más tiempo una reforma fiscal. De ahí los retos para los industriales, lo que explicaría como en la Presidencia, que ya comenzaran a moverse los candidatos.

Hasta hace unos días el regiomontano Alejandro Malagón de la Cámara de la Industria de Conservas (CANAINCA) se visualizaba como candidato único. De hecho había consenso en Monterrey hacia su persona.

Malagón lleva tiempo en la búsqueda del timón de Concamín. Sin embargo súbitamente apareció un rival, en este caso el tamaulipeco Eduardo Ramírez Leal ex mandamás de la Cámara de la Construcción (CMIC). Se asegura que Cemex lo apoya.

Con ello los equilibrios se modificaron y la contienda de inicio pinta para ser cerrada, no obstante el tiempo que falta.

Como quiera hay efervescencia. Veremos si se suma algún otro aspirante.

CELEBRA HOY AMEXCAP 20 AÑOS Y APOYOS POR 70,000 MDD

La Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP) que preside Raúl Gallegos estará hoy de manteles largos. Cumplirá 20 años, lo que celebrará con un encuentro en el que, amén de presentar un libro ex profeso, se entregarán los premios “Alebrijes” a las empresas y proyectos que han tenido impacto en el medio ambiente, sociedad y gobernanza empresarial. En las últimas dos décadas el capital privado ha comprometido un acumulado de 70,000 mdd. Se ha crecido a una tasa superior al 10% y se calcula que se ha apuntalado a unas 2,000 empresas.

EN NOVIEMBRE 6 AÑOS SIN OFERTAS EN BMV Y BIVA APENAS UNA

El mes próximo se cumplirán 6 años sin que ninguna empresa mexicana se haya hecho pública en la BMV que preside Marcos Martínez y que dirige José-Oriol Bosch. La última fue Grupo México de Transportes de Germán Larrea en 2017. Ese año también debutaron Cuervo de Juan Beckmann, BanBajío de Salvador Oñate y Traxion de Bernardo Lijtszain. BIVA de Santiago Urquiza ya tiene a su vez un lustro y sólo ha atraído a Cox Energy de Enrique Riquelme, con una oferta muy menor. Crisis estructural.

SUCESIÓN ENORME RETO PARA EMPRESAS Y HOY SIMPOSIO

Se calcula que en el país 2 de cada 10 empresas no tienen planes de sucesión. El tema no es menor incluso para cantidad de medianas compañías. Hoy justo este es el tema del 3° Simposio de Gobierno Corporativo que organiza el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes que preside Milton Rosario. Por ahí Mauricio Reynoso de Amedirh, María Ariza de BIVA y el ex mandamás de IMEF José Antonio Quesada.