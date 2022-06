Nombres, nombres y... nombres | MedSi nuevo soporte en ámbito de salud, levanta capital y 40,000 créditos a ﬁn de año

En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, por la crisis, la pandemia y el reenfoque del sistema público de atención médica, el gasto privado en salud se ha disparado.

El IMSS de Zoé Robledo o el ISSSTE que lleva Pedro Zenteno están rebasados con una pésima atención que obliga a muchos de sus derechohabientes a buscar otras alternativas.

Hoy 43% de los procedimientos médicos se pagan del bolsillo de los particulares y hay situaciones, en padecimientos crónicos, que ponen en riesgo la situación financiera familiar.

En este contexto en abril arrancó una plataforma de salud, que busca financiar tratamientos no urgentes, básicamente en ortopedia, oftalmología, estética, dental y maternidad.

Se trata de MedSi que preside Pablo Muñoz de Cote y que lleva Manuel Villalvazo. Ahora mismo realizan un “road show” para levantar capital a la alternativa digital que busca aportar en el contexto de la limitada inclusión financiera.

Por ahora vía una S.A. y luego mediante una sofol que ya se tramita en la CNBV de Jesús de la Fuente, se ofrecen financiamientos entre 2,000 y 80,000 pesos a 12 meses para cubrir necesidades médicas. Hay veces que incluso con seguro de gastos médicos se “atraganta” la cobertura del deducible o coaseguro.

Villalvazo, ex de banca de inversión del Deutsche Bank, Merril Lynch y Citibanamex estima que pese a las dificultades de las bolsas, se logrará levantar entre 6 y 10 mdd antes de fin de año.

Muñoz de Cote quien ya ha empujado otros proyectos, puntualiza que el capital inicial para los primeros préstamos, lo aportaron él junto con Villalvazo y otro socio que es José Cabrera.

Para fin de año se espera cerrar con unos 40,000 financiamientos. También hay acercamientos con empresas para que saquen jugo de la herramienta dirigida en buena parte a una población sin acceso a crédito bancario del segmento B y C.

La plataforma da respuesta a las solicitudes en 24 horas, tras cuadrar con el médico encargado de la operación.

Así que buen esfuerzo, que luego se tratará de reproducir en AL.

SUBSIDIO A GASOLINAS BARRIL SIN FONDO Y 500,000 MDP EN 2022





El equipo económico de BBVA que dirige Carlos Serrano estima que con los precios del petróleo arriba de 100 dólares, el subsidio a las gasolinas representará para la SHCP de Rogelio Ramírez de la O hasta 500,000 mdp en 2022. Cierto las exportaciones de crudo andarán sobre 600,000 mdp. En ese sentido se podrá cubrir. El problema es que el apoyo altamente regresivo, no se podrá eliminar ni siquiera en 2023, porque las cotizaciones del oro negro no bajarán. Esto supondrá auténticamente quemar el dinero y menos hospitales, escuelas, carreteras, etc.

CAABSA RESPIRO EN TREN A TOLUCA Y SHEINBAUM A PEQUEÑAS FIRMAS





Trascendió que el propio Andrés Manuel López Obrador rescindió el contrato a CAABSA de Luis y Mauricio Amodío en lo que es la construcción del Tren México-Toluca. Para la firma, se conoce, puede que fuera un respiro frente al continuo retraso de pagos. Se conoce que el gobierno de la CDMX a cargo de Claudia Sheinbaum pretende repartir diversos contratos a pequeñas constructoras con la idea es agilizar un proyecto que se arrastra desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.

AFORES 25 AÑOS EL VIERNES Y CONSAR Y AMAFORE REUNIÓN GLOBAL





Será este viernes primero de julio cuando se cumplan los 25 años del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Sin embargo le había platicado que la celebración se realizará hasta octubre durante la Convención de la AMAFORE que lleva Bernardo González Rosas. Se convino junto con la CONSAR que preside Iván Pliego Moreno una reunión de corte internacional.