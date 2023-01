Nombres, nombres y... nombres | Mejoran cruceros, llegan 7 millones en 2022 y riesgo futuro por falta de apoyo estatal

Aunque el negocio turístico mejoró el año pasado, todavía habrá que esperar a 2023 para recobrar el flujo de turistas que venían a México antes de la pandemia.

A noviembre la distancia según Cicotur que lleva Francisco Madrid es del 15.5%, con un poco más de 34 millones vs los 40.3 millones del 2019.

Vaya la cantidad de turistas fronterizos es aún inferior en casi 40%, en tanto que los cruceristas están 24.5% abajo.

Este último rubro mejoró notoriamente en 2022, tras el seco golpe recibido en el mundo. Sirva recordar que su actividad paró en 2020 y buena parte del 2021.

Ya camina con mercados como el de Australia, Alaska, el Báltico en Europa (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca) y el Caribe. Europa, sin Rusia va más lenta y no se diga Asia con China afectada por el Covid-19.

Como quiera las grandes navieras han botado nuevas embarcaciones y traerán más este 2023 (16 unidades). El tamaño de los barcos es mayor en el contexto de una industria que deberá ensancharse a futuro.

En el caso de México de 9 millones de turistas que nos visitaban en 2019, el flujo cayó a 2.5 millones en 2020 y a 1.7 millones en 2021. En 2022 quizá se llegue a 7 millones lo que significará 2.8% menos de visitantes. Más de la mitad llegan a Cozumel y Mahahual. En el Pacífico son puntales Ensenada, Cabo San Lucas, Mazatlán y Puerto Vallarta.

Falta mayor promoción por Sectur de Miguel Torruco. Buena parte de los 2,200 arribos anuales ya están hechos dada la cercanía con EU y Canadá.

Para este 2023 según la Asociación Mexicana para la Atención de Cruceros Turísticos (AMEPACT) que comanda Arturo Musi no es descartable que se recuperen los 9 millones de cruceristas anuales. El problema es que se hace poco para estar pertrechados a futuro frente a los movimientos globales del negocio.

Tan sólo en el Pacífico falta infraestructura para dar cabida a las grandes embarcaciones. Tampoco la Marina de José Rafael Ojeda hace lo necesario en el terreno de comercialización. Hay puertos caros como Pichilingue en La Paz. Sume la tramitología que se ha complicado vs lo que debería suceder para facilitar un rubro que genera divisas.

También está la inseguridad. Si bien los turistas no reaccionan a las alarmas del gobierno de Joe Biden, asuntos mediáticos como la captura de Ovidio Guzmán no ayudan y menos cuando en los viajes se previene a la clientela de no abandonar la zona turística por los riesgos.

Como quiera los cruceros avanzan, pero con desafíos por la ausencia de una política estatal.

LOS CAMBIOS A LEY DEL MERCADO POR SHCP ESTE TRIMESTRE

Aunque se esperaban para fin de año, parece que será en este primer trimestre cuando la SHCP de Rogelio Ramírez de la O entregue al Congreso los cambios a la Ley del Mercado de Valores que prepara junto con la CNBV de Jesús de la Fuente. El punto es simplificar la regulación para las emisiones de deuda y facilitar nuevos mecanismos para que las empresas acudan a colocar capital en las bolsas, o sea la BMV que lleva José-Oriol Bosch y BIVA de Santiago Urquiza. Veremos.

SE CALIENTA ELECCIÓN EN CANACINTRA Y MEDINA LEVANTA LA MANO

Pese a que José Antonio Centeno apenas va a cumplir un año como presidente de Canacintra, en una de esas podría subir de tono el proceso de su reelección. Por lo pronto ya hay quienes levantan la mano. Apunte a María de Lourdes Medina Ortega actual vicepresidenta de la región centro. Trae propuestas interesantes.

BIFARETTI DEJA SPORTS WORLDS Y LLEGA RIVEROLL EN FEBRERO

Habrá nuevo director en la firma de clubes deportivos Sports World. Tras 10 años al frente, el argentino Fabián Bifaretti dejará el timón. Ayer se informó que su sucesor a partir de febrero será José Rodrigo Riveroll.