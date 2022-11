Nombres, nombres y... nombres | Mercado Libre 4 años de dinámico avance, inversión récord en 2022 y alto potencial a futuro 

Pese que el consumo no ha aflojado, una firma que puede presumir de un continuo avance por encima del mercado en los últimos 4 años, es la argentina Mercado Libre.

En 2019 creció 56%, en 2020 la friolera de 103%, en 2021 un 49% y este año tuvo 2 trimestres de avance del 30% y el último del 23%.





Además en el Buen Fin la respuesta del consumidor a la empresa que lleva aquí David Geisen sorprendió. Se creció 73% vs 2021, con celulares, computadoras, videojuegos, zapatos, ropa y productos de belleza. A L’oreal de Kenneth Campbell le fue bien.





Fundada hace 23 años por Marcos Galperin, Mercado Libre ya tiene en México su segundo reducto de los 18 mercados de AL que atiende. Era una meta delineada por Geisen. Al final se dejó atrás a Argentina y nos supera Brasil.





Geisen no duda ni un segundo en afirmar que Mercado Libre es el actor protagónico en el comercio digital incluso por encima de Amazon de David Miller. No es gratuito: Mercado Libre ha hecho camino en más de dos décadas y ha ensanchado su campo de acción con Mercado Pago que dirige Pedro Rivas que es una billetera para recibir dinero y hacer pagos y Mercado Crédito que en la región ya significa 2,800 mdd.





Además este año realizó una inversión récord por 1,450 mdd, luego de que en 2021 erogara 1,100 mdd. Es el 66% del monto histórico aquí.





Los recursos sirvieron para fortalecer su operación logística. Hablamos de 6 almacenes y 70 centros de servicio (última milla), amén de una flotilla que ya maneja 65% de los pedidos.





Aún se apoya en terceros como DHL de Antonio Arranz o FedEx de Jorge Luis Torres, pero el servicio es ya una mezcla con la participación de pequeñas firmas. Hasta 4 aviones se operan con base en Querétaro.





¿Seguirá el ritmo de inversión? Se sabrá el 15 de marzo. Lo que es un hecho es que con 9,200 empleados, 72 millones de clientes y una oferta de 50 millones de productos, se apostará en 2023 por sostener la dinámica con base en servicio.





Además hay potencial de sobra, cuando 54 millones de mexicanos no tienen cuenta bancaria y apenas una quinta parte tiene tarjeta de crédito.





PERSISTE AMENAZA CON DIPUTADOS PARA EL DOBLE REMOLQUE





Aunque la industria, entiéndase Concamín de José Abugaber, Canacintra de José Antonio Centeno o Canacar que lleva Refugio Muñoz lograron parar la bola rápida que había con los diputados hace un mes para prohibir el “doble remolque”, parece que la amenaza no se ha disipado. De hecho, en la efervescencia para cerrar el año, podría retomarse como moneda de cambio. Veremos





PREVALECE AMPLIO REZAGO PARA CERTIFICAR CONTRATOS COLECTIVOS





El 23 de mayo se cumple el plazo establecido en la reforma a la Ley del Trabajo que empujó la STPS de Luisa María Alcalde para certificar los contratos colectivos pactados de forma democrática. El rezago aún es enorme. Son 100,000 los existentes y hasta agosto se tenían 7,500, la mitad de la meta oficial. Cuesta arriba.





GANA TV AZTECA A TELEVISA EN AUDIENCIAS EN MUNDIAL DE QATAR





Cuando la seriedad en el análisis se impone al show y la ficción patriotera, el público sabe donde elegir. Al terminar la primera ronda del mundial de Catar, TV Azteca que lleva Benjamín Salinas se impuso en los raiting a Televisa de Emilio Azcárraga. Conforme a Nielsen-Ibope en la inauguración Azteca 7 marcó 1.28 millones vs 747,000 de canal 2 de Televisa y 711,000 de canal 5. El juego inaugural también lo ganó Azteca 7 con casi 2 millones de puntos, 83% más que El Canal de las Estrellas y 105% por encima del 5. En la misma línea el debut del Tri. Azteca atrajo 2.64 millones de televidentes, 83% más que canal 2 y 63% vs el 5. Las cifras no mienten.