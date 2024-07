Nombres, nombres y... nombres / Minería espera fallo de SCJN antes de septiembre, reformas más zozobra y “cielo abierto” amenaza

Entre los cambios constitucionales que quedaron en la mesa en el pasado periodo de sesiones en el Congreso, fue prohibir la producción de petróleo vía “fracking” y la minería a “cielo abierto”.

Ya con la mayoría de Morena, ambos asuntos muy riesgosos para el futuro, podrían retomarse con María Luisa Albores aún en Semarnat y el aval de Andrés Manuel López Obrador.

En EU la explotación de fracking ha hecho diferencia y para la minería, la opción de “cielo abierto” es el 60% de la actividad.

De por sí cuando se habla que en 2023 la producción en esa industria cayó 14% y las inversiones más de 3,000 mdd, no es la mejor noticia dada su importancia en la generación de insumos nodales.

Vaya de prevalecer con Claudia Sheinbaum el embate a la minería, se podría generar que México de exportador se convierta en importador de muchas de esas materias primas.

En el sexenio hemos presenciado la veda de Semarnat en permisos y concesiones y se ajustó la Ley Minera, sin que Economía de Raquel Buenrostro elaborara un reglamento. Obvio, no hay certeza.

Con la reforma judicial en el tintero, hay ahora el riesgo de dar al traste la última ventanilla que ha tenido esa industria para inconformarse.

Hay cantidad de amparos de empresas nacionales y extranjeras, que bien podrían verse comprometidos. En particular está la acción de inconstitucionalidad en la SCJN contra los cambios a la ley.

El recurso está con el ministro Alberto Pérez Dayán. Se espera que esté listo antes de septiembre, o sea antes de que se inicien los nombramientos de jueces por elección.

La esperanza es que dicha resolución sea favorable para esa industria encajada en Camimex de Jaime Gutiérrez. Si es así los ajustes a la ley se vendrán abajo. Habrá que regresar al marco anterior, en cierta medida vigente, por la falta de legislación secundaria.

Como quiera incertidumbre y temor por los cambios que podrían supeditar el accionar de la SCJN al poder ejecutivo. Veremos.

PENDIENTE SUBASTA DE MEDICINAS 2025 Y KERSHENOBICH RETO





La semana pasada en las designaciones para el gabinete de Claudia Sheinbaum, estuvo la de David Kershenobich. El ámbito de salud es uno de los náufragos más dolorosos de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Enorme ineficiencia. Entre los temas pendientes está la subasta consolidada de medicamentos para cubrir la demanda 2025. A estas alturas tendría que haberse iniciado con el riesgo de comenzar el sexenio con desabasto en el IMSS de Zoé Robledo, ISSSTE de Bertha Alcalde e Insabi de Juan Antonio Ferrer. De por si el horizonte no es el mejor. Lo cierto es que no hay indicios. Así que primer desafío para el nuevo titular de Salud.

MEGA BUSCA CRÉDITOS PARA REESTRUCTURA Y NULO ÉXITO





Le platicaba que la sofom tapatía Mega de Guillermo Romo Romero aún no entrega la información financiera del 2023 dado que tuvo que cambiar de auditor tras la separación de Deloitte de Francisco Pérez Cisneros. El reemplazo con J.A. Del Río y Asociados no gustó a los acreedores. La firma debe reestructurar 542 mdd, lo que se observa cuesta arriba. Según esto un camino que se ha explorado es buscar financiamiento para sustituir deuda. Obvio no ha tenido receptividad, como era de imaginarse.

SE ESTANCA EN MAYO CRÉDITO DE BANCA DE DESARROLLO A IP

Pese a la necesidad de crédito barato de las empresas, sobre todo las Pymes, en el sexenio la actuación de la banca de desarrollo ha quedado a deber. Nafin y Bancomext de Luis Antonio Ramírez tendrían que haber resultado un pilar. De hecho este 2024 el crecimiento de la banca de fomento es negativo dado el financiamiento al sector público, pero inclusive en mayo, según Banxico, no hubo ningún avance al privado vs abril con un saldo de 689,000 mdp. De no creer.