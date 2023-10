Nombres, nombres y... nombres | Nearshoring acicate para dispositivo médicos, 300 mdd inversión anual y seguridad, desafío 

Un rubro que estará de manteles largos el próximo 24 de octubre es el de dispositivos médicos, al echarse a andar la Medical Expo, que llegará a su 4° edición en la CDMX.

Organizado en el WTC por la Asociación Nacional de Proveedores de la Salud (ANAPS) que preside Carlos Salazar Gaytán, se espera la presencia de 16,000 profesionales y unos 350 expositores.

Este esfuerzo que inició en Guadalajara en 2016 será inaugurado por Héctor Orellana mandamás de la Asociación de Dispositivos Médicos (AMID), Cristóbal Thompson de AMIIF y Jorge Alarcón cabeza del tema en Canifarma.

México es el 7° actor a nivel global de dicho negocio con una producción de 17,000 mdd. Un 75%, o sea 12,600 mdd son exportaciones, básicamente a EU.

Hablamos de unas 3,000 compañías de las cuales 800 son las más relevantes, por ejemplo Medtronic, J&J, Becton Dickinson (BD) o Abbott. Genera 160,000 empleos y aporta el 1.5% del PIB manufacturero. Ha crecido en los últimos 4 años a ritmos del 7%.

La pandemia también la golpeó pues se paralizaron muchas líneas de negocios y en otras hubo una sobredemanda que se ha ajustado gradualmente.

Con el nearshoring se espera, dice Salazar, gran cantidad de inversiones, máxime la competitividad país y el número de ingenieros que hay. Ya ahora se está cerca de 300 mdd anuales.

Abbott de Andrés Díaz acaba de anunciar una inversión de 150 mdd para una planta en Querétaro y BD de Julio Duclos otra en Tijuana por 40 mdd.

Hay 1,700 tipos de dispositivos médicos: desde jeringas, gasas, agujas, catéters, sondas, bolsas de recolección, hasta stent coronarios o desfibriladores. De las 15 firmas top del mundo, 12 tienen planta aquí.

Algo que no ayuda es la inseguridad. Salazar establece que es el enemigo a vencer, más que la falta de electricidad o agua, que son superables.

Como quiera un negocio que avanza y promete hacerlo más en 2024.

DEFINE AMIIF PROPUESTAS PARA AGILIZAR A COFEPRIS

Frente al retraso que hay en Cofepris de Alejandro Svarch para autorizar las moléculas innovadoras, la AMIIF de Constanza Losada y que lleva Cristóbal Thompson mantienen un estrecho contacto con dicha entidad para buscar acortar los tiempos. Le platicaba que a la fecha hay 99 nuevas medicinas con un rezago de 30 meses para su aval. En ese paquete hay novedades para tratamientos de cáncer y otros padecimientos crónicos. De hecho AMIIF está en espera que se defina el grupo de expertos que estarán en Salud el próximo gobierno, para formular planteamientos que mejoren el funcionamiento de esa agencia que es prioritaria.

REPROGRAMAN HUELGA DEL MONTE DE PIEDAD Y RETOMARÁN MESAS

Resulta que el estallamiento de la huelga en el Monte de Piedad que dirige Javier de la Calle se reprogramó para el primer minuto del 18 de noviembre, que era una posibilidad como sucedió en 2022. De facto, habrá una audiencia previa de conciliación el 15 de noviembre en la STPS de Marath Bolaños. Además se aprovechará para retomar las mesas de negociación que empuja la autoridad para modernizar el contrato colectivo. El sindicato que lleva Arturo Zayún ha hecho hasta lo imposible para eludir dicho tema.

CONSOLIDAR IMSS BIENESTAR RETO Y OPCIÓN QUE ROBLEDO REPITA

Consolidar el proyecto del IMSS Bienestar, organismo descentralizado creado en 2022 con presencia en 23 estados, 250,000 trabajadores, 707 hospitales y una cobertura para 53.2 millones de mexicanos no derechohabientes a una institución de salud, aún tomará tiempo. Difícil que alcancen las pocas semanas que restan al sexenio. En ese sentido no sería descabellado colegir que Zoé Robledo pudiera repetir en el IMSS. Hasta donde se sabe al funcionario chiapaneco no le disgustaría, aunque dependerá de Claudia Sheinbaum o bien Xóchitl Gálvez. Veremos.