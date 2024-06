Nombres, nombres y... nombres / New Gold ya no mira a México, sólo en Canadá, avanza cierre de Minera San Xavier y para 2025

A nada de que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, no es un secreto el pésimo entorno que enfrenta la industria minera: el año pasado su producción cayó, lo mismo que las inversiones.

Este 2024 no pinta mejor máxime los cambios a la Ley Minera, la ausencia del reglamento por Economía de Raquel Buenrostro y la veda de Semarnat de María Luisa Albores.

En el último reporte del Fraser Institute nuestro país se desplomó en 23 lugares en el Índice de Atracción de Inversiones.

De ahí que no suene extraño que la canadiense New Gold que sigue en el proceso de cierre de Minera San Xavier (MSX) en el Cerro de San Pedro en SLP ya no buscará más proyectos en México. Encabezada por Patrick Godin, mejor ha privilegiado Canadá, su país de origen, en donde explota 2 yacimientos.

En lo que hace a la MSX que inició en 2007 y concluyó en 2016 con la explotación de oro y plata se continúa con el proceso de remediación ambiental al que agregó el social para 900 empleados directos y otros 1,500 indirectos para que no tuvieran que emigrar a EU.

Bajo la conducción primero del reconocido ejecutivo Armando Ortega y luego de Marisol Barragán, MSX pudo recolocar en el rubro acerero y automotriz a muchos trabajadores y a otros los motivo hacia emprendimientos al ámbito turístico, vocación a la que se ha dirigido el tradicional pueblo minero.

Tras anunciar el cierre de la mina en 2014, vino un programa de capacitación que se estima ha rendido frutos, lo que es visible el fin de semana. El lugar ubicado a 20 kilómetros de la capital recibe cientos de visitantes.

Barragán hace ver que el proceso de remediación ambiental y social de MSX se ha convertido en referencia. Se han invertido 24 mdd en el primer concepto y 400 mdp en el segundo. Además hasta 2022 se han aportado al municipio 107 mdp en impuestos, derechos y licencias.

Como corresponde cada año se reportan los avances de su cierre a Semarnat, por cierto con limitada receptividad. Se espera concluir en 2025 y que New Gold pueda dejar México por la puerta grande.

En sus últimos 3 años productivos del 2015 al 2017 se extrajeron 106, 75 y 34,000 onzas de oro y plata.

Quizá se esperen mejores momentos para retomar sus inversiones aquí.

CAMPO CAÑERO VACAS FLACAS Y 3ª ZAFRA A LA BAJA





Debido a la sequía, la zafra 2023/2024 finalmente quedaría en 4.7 millones de toneladas, mejor a lo estimado. Se va a ligar el tercer ciclo a la baja de dicho cultivo. De ahí la presión de precios del azúcar el año pasado. Se contrarrestó con importaciones, unas 435,000 toneladas. El GCMA que lleva Juan Carlos Anaya estima que estas tendrían que verse desmotivadas por la revaluación del peso, los aranceles y precios más constreñidos. Por ahora vacas flacas en el campo cañero.

BUSCA CNT REGRESO DE TORTILLA A CANASTA BÁSICA

Un producto básico como la tortilla no deja de subir. Este mes volvió a encarecerse. De ahí que un tema que trae en la mira el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) de Homero López García es el de regresar dicho alimento a la canasta básica. Con ello se podría estabilizar su situación.





BANXICO CAUTELA Y PESO SE DEPRECIA MÁS

Como se esperaba, Banxico de Victoria Rodríguez dejó sin cambio la tasa de interés. Influyó la depreciación del peso dada la incertidumbre generada por las reformas y quizá la presión adicional a los precios. Ayer la moneda se devaluó y cerró en 18.44 por dólar.

ARCA SACA RAJA DE “ALBERTO” Y LLUVIA PARA ESCUELAS

Resulta que Arca, embotelladora de Coca Cola que preside Jorge Santos Reyna sacó partido a la tormenta “Alberto” y captó 420,000 litros de agua, el equivalente a 42 pipas para ser aprovechado por los niños, esto vía su programa “Escuelas de Lluvia”. Todos debíamos reproducir un esfuerzo similar.