Nombres, nombres y... nombres | Nuevo PACIC voluntario, misma canasta, Profeco evaluará, sin impacto y comercio mal parado 

El lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador reeditará el plan antiinflacionario con el aval de las empresas, esfuerzo que él mismo adelantó.

Tras el encuentro con Juan Antonio González Moreno mandamás de Gruma, quien debió ceder a la presión de AMLO para comprometerse a no subir los precios de la harina de maíz hasta febrero, inició el camino a lo que será una segunda edición del PACIC.

La harina de maíz es el principal insumo de la tortilla que se ofrece en autoservicios, pero al final estos son los que determinan el precio que está en 13 pesos por kilo vs 20 pesos en tortillerías que usan nixtamal.

Un temor era que el gobierno determinará control de precios. No será el caso. Economía de Tatiana Clouthier ya se ha reunido con varias empresas para renovar el acuerdo, que será voluntario y sobre la canasta de 24 artículos que se conoce.

Ahora se pretende que Profeco de Ricardo Sheffield revise los precios de la restringida lista. No debe haber impacto en la rentabilidad de firmas como Bimbo de Daniel Servitje, Lala de Eduardo Tricio o Bachoco, por citar algunas.

En el CNA de Juan Cortina Gallardo se ha solicitado al gobierno que en sus evaluaciones se considere el factor de los márgenes de comercialización. Ahí está el detalle. Con esa perspectiva los más comprometidos son los miembros de ANTAD que comanda Vicente Yáñez y Walmart de Guilherme Loureiro. También mayoristas y misceláneas.

Ayer el GCMA que lleva Juan Carlos Anaya emitió una nota en la contrasta el precio de la carne en canal vs los cortes en el comercio. La de cerdo en el primer eslabón está en 88 pesos kg y puede elevarse hasta 124 pesos para una chuleta al consumidor en la CDMX.

Lo mismo replica para el plátano Tabasco. El precio productor está en 4.50 pesos kg y sube a 18.60 pesos al consumidor o la cebolla en 13.25 pesos kg vs 53 pesos en el punto de venta en la capital.

El nuevo PACIC poco podrá contribuir a atajar una inflación que Banamex estima cerrará 2022 en 8.6% la general y 8.2% la subyacente.

Así que sólo para la foto.

INICIA HOY CONVENCIÓN DE CANIFARMA Y 2023 MÁS DE UN RETO

En el contexto de una compra consolidada para 2023 ya rezagada, hoy inicia en Puerto Vallarta la 31 Convención de Canifarma que preside Miguel Lombera y que dirige Rafael Gual. Volverá a ser presencial. Los tiempos no han resultado fáciles para este rubro, ya que además de las nuevas políticas de compra, el cambio a la operación del sistema de salud no ha cuajado. La atención se ha deteriorado y no se diga el abasto de medicamentos. Inaugurará el secretario de Salud de Jalisco Fernando Pettersen. También estará José Abugaber de Concamín. Obvio se analizará el horizonte del negocio en el contexto de una economía a la baja.

TRI MAL AUGURIO, FMF 400 MDD, TELEVISA Y NEGOCIO PRIMERO

No hay que ser muy quisquilloso para anticipar que la participación del TRI en el mundial de Qatar apunta a la tradicional decepción. Los aficionados lo saben y no hay euforia. Yon de Luisa timón de la FMF no quiso remover a otro trotamundos del futbol, el argentino Gerardo Martino. Quizá era costoso. Pero además no hay necesidad. Se estima que el negocio para dicha federación andará entre 350 mdd y 400 mdd en los 4 años del ciclo eliminatorio y la justa. De ahí que se prefiriera cerrar en EU, porque ahí cada partido significa un ingreso de 10 mdd. Igual habrá entre 80,000 y 90,000 mexicanos en Qatar, la mayoría paisanos. Sin euforia quizá para Adidas la venta de camisetas no pinta bien. De Luisa es cercano a Emilio Azcárraga y Televisa es otro gran beneficiario. Queda claro con sólo escuchar a sus cronistas. Así que el deporte, lo de menos, cuando la caja registradora suena y suena.