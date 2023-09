Nombres, nombres y... nombres | Pega sequía a producción de frijol, más importaciones, precios al alza y golpe a familias 

Así como en las finanzas públicas el gobierno de Andrés Manuel López Obrador heredará una mayor problemática a su sucesor, en el campo el panorama no luce mejor.

En especial en granos y oleaginosas hay presiones por la sequía que hoy afecta más de la mitad del territorio. Los registros de lluvias este año son los más bajos en una década.

Frente a ello el gasto asignado en 2024 para mejorar la infraestructura hídrica del campo, que capta el 70% de lo que se consume, pero también desperdicia el 50%, es ínfimo.

La SHCP de Rogelio Ramírez de la O que privilegió el asistencialismo de cara a las elecciones, redujo 10 veces la partida al agua a sólo 1,400 mdp.

El GCMA que dirige Juan Carlos Anaya anticipa frente a ello una caída en la producción de maíz y no se diga de frijol.

Se puntualiza que de hecho hay una reducción del 18% en la superficie sembrada de frijol en la temporada otoño-invierno y por la sequía ya hubo serios daños en las principales zonas en el ciclo primavera-verano.

La producción de ese alimento en 2023 estará sobre 669,000 toneladas, o sea 30.7% menos vs 2022. Para los productores el panorama es sombrío, dado el desmantelamiento de la red de seguridad.

Hay precios de garantía sólo para pequeños agricultores, no hay coberturas, tampoco seguros y ni hablar de créditos tras la desaparición de la FND.

El GCMA proyecta una caída del 22% de las exportaciones y un repunte de las importaciones del 57%, o sea sobre 132,000 toneladas con un consumo aparente de 759,000 toneladas.

Obvio los precios van para arriba en el año y los primeros meses del 2024, lo que pegará a la inflación y al poder de compra de las familias. Claro que también estas podrían prescindir de esa oleaginosa con un per cápita que ha descendido de 10 kilogramos en 2018 a 7.3 en 2022. En 2023 podría bajar a apenas 5.9 kilogramos. Costosa estrategia.

FALSO QUE TELEVISA O EMILIO AZCÁRRAGA HAYAN CREADO EMICA E ICATEN

Y respecto al tema del desliste de ICA esta es una replica de Televisa. Dice así: “es total y absolutamente falso que Televisa y/o su Presidente del Consejo, el señor Emilio Azcárraga, crearon EMICA e ICATEN, o que se tenga alguna relación con éstas. Cualquier tema relacionado con Televisa es reportado a la Bolsa Mexicana de Valores y/o al New York Stock Exchange -en sus respectivos informes- y no hay nada de lo que señala el periodista, quien además no consultó con nuestra área de prensa y/o relación con inversionistas antes de publicar la información falsa y sin sustento alguno. Nos da pena que el periodismo de Los Soles se vea trastocado por intereses que no son periodísticos”.

CON EU 14 LÍOS Y SAN MARTÍN DE GMEXICO RIESGO DE PRECEDENTE

Hasta ahora en 14 ocasiones EU ha activado el mecanismo de solución de controversias contra México, esto en el ámbito del T-MEC con el fin de garantizar aquí la libertad de asociación sindical. Obvio es un esquema para terminar con el dumping laboral. Sin embargo con la Mina San Martín de Zacatecas de GMéxico de Germán Larrea, Napoleón Gómez Urrutia logró un panel. Según esto con el apoyo del United Steelworkers. Este lío precede sin embargo lo pactado en el acuerdo comercial, pero hay otras ópticas. Como quiera los expertos le siguen la pista. Podría constituir un delicado precedente para otros asuntos también añejos.

RUBA EXPO EN CIUDAD JUAREZ Y SOPORTE DE SCOTIABANK

La desarrolladora Ruba de Luis Enrique Terrazas realizará su 4° Expo con 25,000 inmuebles a nivel nacional. Predominan casas en Chihuahua, Sonora, Monterrey y Torreón. Esta vez será en Ciudad Juárez y contará con el apoyo de Scotiabank que lleva Adrián Otero, actor nodal en el ámbito del crédito hipotecario. Este año su meta es superar una derrama de 50,000 mdp.