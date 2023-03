Nombres, nombres y... nombres | Quiebra de SVB alerta, pega a BBVA y Santander, bancos otro año difícil y crédito lento

El viernes quebró el banco de California, Silicon Valley Bank (SVB) en medio de los temores de recesión en EU y el alza de las tasas. Si bien fue por un tema de liquidez, el suceso no fue bien percibido por los mercados. Janet Yellen del Departamento del Tesoro trató de suavizar el impacto.

Las acciones de los bancos se vieron afectadas por la sospecha de que pudiera haber algo más en el sistema. BBVA que lleva aquí Eduardo Osuna y que tiene en México un 60% de su rentabilidad no escapó. Tampoco Santander de Felipe García Ascencio. Esta semana quizá haya más elementos.

En este ambiente el jueves inicia la Convención Bancaria en Mérida. Julio Carranza mandamás de BanCoppel asumirá las riendas de la ABM. Aquí tampoco se ve un panorama sencillo para la banca. Si bien el crédito creció 5% real en 2022, la expansión será más conservadora. Por fortuna los principales bancos están bien capitalizados, aunque algunos pequeños todavía enfrentan dificultades.

El segmento más afectado será el crédito empresarial, que es el 54% de la cartera. Y es que la economía caminará lento y el nivel de tasas limita la capacidad de pagos.

Como quiera Salvador Arroyo consejero delegado de CIBanco destaca las oportunidades que hay en el país. Simplemente el “nearshoring” demandará recursos. Igual las dificultades de algunos intermediarios no bancarios, abrirán oportunidades para atender a las pymes.

El crédito al consumo, contra los pronósticos, cerró bien el año pasado con un crecimiento real de 9%. Tarjeta de crédito, nómina y personales no desentonaron, no así autos. Como quiera se caminará más lento este año. No obstante Carlos López Moctezuma director de BanCoppel enfatiza el trecho que hay por la limitada inclusión financiera. Si bien se ha avanzado en lo transaccional, no así en el crédito.

La digitalización otro desafío del sistema debe ayudar, pero no de forma definitiva, estima López Moctezuma, por el fuerte uso del efectivo en la economía.

En la menor dinámica tampoco se salvará el crédito que va al gobierno y ni se diga el hipotecario, no tanto por el nivel de las tasas, sino por el incremento de la vivienda.

En morosidad no se advierten dolores de cabeza y con el nivel de los réditos la banca tendrá mayor rentabilidad.

Como quiera otro año complicado máxime la volatilidad.





QUIZÁ EN 2023 LA DESINVERSIÓN DE LIV CAPITAL EN CENCOR





Desde 2022 se supo que el fondo LIV Capital de Miguel Ángel Dávila, Alexander Rossi y Humberto Zesati pretende desinvertirse de su posición mayoritaria en Cencor, tenedora de BIVA que preside Santiago Urquiza. El asunto sigue su marcha y podría concretarse en este 2023. La salida se da tras 8 años de su aportación a un negocio con una historia de 30 años y que en 2022 tuvo un año récord en ventas (más de 1,000 mdp).





VALLE DE BRAVO GOLPE A COMERCIO Y DERECHOS DE PISO AL ALZA





Hay elecciones en el Edomex y las encuestas favorecen a Morena con Delfina Gómez. En varios municipios ya hay presencia de ese partido como en Valle de Bravo, socorrido lugar de descanso cerca a la CDMX. Parece que la experiencia con Michelle Núñez no camina bien. Desde noviembre emprendió una obra de pavimentación en la zona céntrica y es fecha que no termina con el consecuente golpe al comercio. Además el avance del crimen organizado no cede y los derechos de piso son el día a día.





EMPLEADOS ROBOS HORMIGA A CLIENTES EN MACDONALD´S



Si hablábamos de ilegalidad, ésta también permea a muchas empresas con robos a la clientela por los empleados. Es el caso de McDonalds que dirige Francisco Boloña Holm. En su servicio al auto, se ha vuelto recurrente la entrega incompleta de pedidos, fenómeno que además no se circunscribe a una sola sucursal. Muy triste.