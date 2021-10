Nombres, nombres y... nombres | Rubro del vestido mejora plena en 5 años, por oportunidad global y “minimis” amenaza  

Ya hay números positivos tras el desplome del 38% en las ventas en 2020 -nivel nunca visto- lo que por desgracia obligó al cierre de muchas empresas, sobre todo pymes.

La CANAIVE que preside Emilio Penhos Mougrabi hace ver que a la fecha el número de entidades en pie aún es menor en 276 establecimientos, más allá de que se crece y el número de empleos perdidos se subsanó. Sin embargo, reconoce el empresario, regresar al tamaño del mercado del 2018 tomará hasta 5 años.





Como le platicaba este rubro inició ayer su convención en Playa del Carmen. Es presencial como elemento de confianza. Una variable que en este 2021 ayuda son las exportaciones que han crecido 10%.





Se estima que México está en una coyuntura inmejorable que debe aprovechar por los problemas que enfrenta el comercio global, con ineficiencias en los embarques, ruptura de las cadenas productivas y alzas en los insumos.





Frente a ello cada vez en más sólido el sentimiento de abastecerse lo más cerca posible. Ya no tanto China y sí México. Economía con Tatiana Clouthier se ha mostrado receptiva y aunque aún no hay políticas ex profeso, la IP se mantiene propositiva.





La CANAIVE tampoco baja la guardia en insistir en que debe contenerse la importación ilegal. Aduanas de Horacio Duarte está abierta a trabajar para frenar ese flujo.





Hay además un tipo de importación que también preocupa a las empresas del vestido. Es el crecimiento de las “minimis”, o sea producto que llega sin arancel y que se coloca vía el comercio electrónico con Amazon de David Miller, Mercado Libre de David Geisen y otras plataformas. Se estima que es una competencia injusta que daña a un negocio que genera 1.2 millones de empleos directos e indirectos.

En general la altísima importación ilegal debe frenarse para apoyar a un añejo negocio que da cabida a muchas familias en talleres de confección, diseño e inclusive el comercio directo.

Como quiera paciencia en la mejora, con un cambio radical en la moda que ayuda, y la convicción de sacar raja al entorno.





BNP, DEUTSCHE Y CREDIT SUISSE PERDIDAS AQUI





Tras el anuncio interno en UBS respecto a su decisión de dejar de operar en México, la pregunta es si seguirán sus pasos otras firmas. Se fue Deutsche Bank y JP Morgan, pero Goldman Sachs que lleva Manuel Camacho se amplió. También recién llegó con su banco BNP Paribas que lleva Francisco Hernández, pero hasta agosto trae pérdidas por 81 mdp, lo mismo que el Deutsche Bank por 13 mdp y Credit Suisse de Nicolás Troillet por 248 mdp. Muy claro que el negocio se ha complicado.





APOLLO AMENAZA EN “CHAPTER ELEVEN” DE AEROMEXICO





Sí, el desenlace final del “Chapter Eleven” de Aeroméxico que lleva Andrés Conesa, no será fácil. De hecho los tiempos previstos ya se prolongaron. Ayer la aerolínea reconoció que el fondo “buitre” Apollo se inconformó con la valuación realizada y la acusó de incumplimiento. Este capitalizó 1,000 mdd y ahora busca hacer bueno ese dinero.





LANZA HONEYWELL CASCO MAS LIGERO Y RESISTENTE





Honeywell que lleva Manuel Macedo acaba de lanzar aquí y en AL una nueva tecnología para cascos de protección militar y policial. El nuevo producto con un elevado grado de protección, es 30% más ligero y reduce la deformación hasta 40%. Para ello se utiliza una fibra denominada Spectra, 15 veces más resistente que el acero. En AL el gasto militar asciende a 43,500 mdd, y a México corresponden 6,000 mdd.