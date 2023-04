Nombres, nombres y... nombres | Rubro lechero alta incertidumbre, pega inflación y ausencia de crédito principal desafío 

El próximo 26 de abril se realizará en Querétaro el 8° Foro Internacional de la Lechería organizado por Femeleche que preside Vicente Gómez Cobo con invitados de EU, GB, Alemania e Israel.

Se analizará la coyuntura de los lácteos, la sustentabilidad del negocio frente al cambio climático y la integración de la cadena.

Amén de la presencia de Víctor Manuel Villalobos, titular de Sader que este lunes confirmó, algunos de los coordinadores de las mesas de trabajo serán el subsecretario Víctor Suárez y el director de Fomento a la Agricultura Santiago Argüello.

Si bien los precios de algunos insumos esenciales para el negocio lechero tienden a despresurizarse como los granos, el respiro de su baja aún no se percibe por los inventarios. En cambio el precio de la leche ha caído.

En otros países si bien hay seguros de margen, no es el caso en México. Los forrajes también se mantienen elevados junto con otros insumos ya que la inflación no cede.

En ese sentido al menos los próximos 6 meses se visualizan complicados. Femeleche ha propuesto que las importaciones por 30,000 toneladas de producto en polvo que programa Liconsa este 2023 se reorienten a compras al mercado nacional.

Tampoco se quita el dedo del renglón en el tema de normas por Economía que lleva Raquel Buenrostro para cerrar el paso a la producción ilegal. Sin embargo quizá el asunto más urgente es el crédito para los productores. La partida por 4,000 mdp que había prevista este año en el presupuesto se reorientó hacia otros fines y la petición es que se resarza en 2024.

Recién la falta de financiamiento al campo se ha hecho más marcada porque la FND que dirige Baldemar Hernández prácticamente dejó de funcionar. Quienes tienen cartera ahí ya no podrán renovar y mucha la asumirá el FIRA de Alan Elizondo.

Con el alza de tasas, el costo del crédito se ha disparado lo que ya impactó en Sinaloa y lo hará en las próximas semanas en el centro del país.

Así que difícil panorama.

INTENSO CABILDEO DE RUBRO MINERO Y LOS DE MORENA EL DESAFIO

Tras la controvertida Ley Minera en el Congreso, los actores de ese negocio no han perdido el tiempo y han iniciado contactos con diputados y senadores para tratar de que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador no se apruebe tal cual. El reto está en convencer a la afiliación de Morena. La reducción a 15 años para una concesión tendrá consecuencias, lo mismo que el condicionamiento al agua y la eliminación del “terreno libre”. El cabildeo lo realizan CAMIMEX de Jaime Gutiérrez, Colegio de Ingenieros de Minas de Raúl García Reimbert, la Asociación de Ingenieros de Minas de Luis Humberto Vázquez e inclusive las grandes compañías como GMéxico de Germán Larrea o Peñoles de Alejandro Bailleres. No se ve fácil.

AJUSTE A LEYES ADMINISTRATIVAS MÁS ZOZOBRA A INVERSION DE IP

Si se habla de falta de certeza jurídica la nueva iniciativa que Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso para modificar 23 leyes en materia administrativa igual abonará en tal sentido. Ayer el asunto generó ríspidas reacciones al interior del CCE de Francisco Cervantes. No es para menos cuando el Estado se reserva el derecho de cancelar un contrato sin pagar indemnización, si se estima que el asunto no responde al interés general. Terrible.

DE LA BARRERA DEJA PRP ESTE MES Y POR NUEVOS RETOS

A 23 años de fundar la firma de relaciones públicas PRP, Paola de la Barreda se separará en definitiva el 28 de abril. Quedará ya sólo al frente, la otra bujía de esa compañía Brenda Morales. De la Barreda tomó la decisión de separarse para asumir nuevos retos. Pronto lanzará una firma especializada en “consultoría de propósito”, especialidad en donde hay todo por abonar para las empresas.