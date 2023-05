Nombres, nombres y... nombres | Rubro lechero en manos de agiotistas sin la FND, quiebra el 10% y faltan incentivos

Los últimos tiempos no han resultado fáciles para la industria de la leche, dada la volatilidad de los granos, la falta de demanda en el mundo y la inflación.

De antemano y luego de la pandemia, la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche) que preside Vicente Gómez Cobo hace ver que en los últimos 2 años, un 10% de los productores desaparecieron.

Vaya ahora mismo en muchas entidades donde no opera Liconsa que lleva Leonel Cota tienen que vender su leche a 7 pesos litro cuando en promedio dicha entidad paga 10.20 pesos.

No obstante que la leche en polvo a nivel global no goza de la mejor cotización, porque en 2022 China no compró por el Covid-19, Liconsa ha mantenido sus compras para reposicionar inventarios. Esto ayuda, pero no a todos. En ese sentido hay una fuerte presión, máxime la falta de crédito accesible.

Amén de que la inflación ha constreñido el consumo de la leche, sobre todo en los deciles bajos, la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo (FND) fue un severo golpe. Condenó a los productores a depender de agiotistas.

Gómez Cobo enfatiza que urge restablecer un sistema de crédito de fomento para el campo. Cierto que está FIRA de Alan Elizondo, pero es una institución de segundo piso en donde la banca privada lleva el riesgo.

El jueves primero de junio se celebrará el Día Mundial de la Leche instituido por la FAO para promover el consumo. Aquí la demanda per cápita anual está entre 110 y 120 litros vs los 190 litros que recomienda el organismo y lejos de los 250 litros en EU.

Ahora que se habla del cambio climático, si bien es un asunto que preocupa a Sader de Víctor Villalobos, Femeleche resalta que en este otro tema también falta una política pública que mejore el proceso en toda la cadena y para ello hacen falta incentivos que respalden las inversiones. Sin ello imposible avanzar, máxime la limitada rentabilidad de los productores.

Así que entorno difícil.

LIBROS DE TEXTO RECHAZO EN ESTADOS Y SIN APEGO A PLANES

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los libros de texto. Dijo que ya se comenzó la entrega de los mismos. Este asunto créame que va a dar más de que hablar. En muchos estados hay resistencias para utilizarlos en las escuelas: Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Yucatán. Y es que la SEP de Leticia Ramírez no los consultó, lo que es violatorio de la ley. De hecho tras el amparo que presentó la Unión Nacional de Padres de Familia que preside Luis Arturo Solís la resolución de un tribunal el viernes es que se apeguen a los actuales planes de estudio. Obviamente no acreditan. Israel Sánchez de esa agrupación puntualizó que no se busca una batalla legal, pero se insistirá en que el gobierno acate la ley para que los niños reciban la mejor educación posible.

MULTINACIONALES Y GRANDES EMPRESAS POSPONEN HASTA EL 2025

La eventual cancelación del Aeropuerto del Norte (ADN) que se ubica en Monterrey y que utilizan los grandes consorcios regiomontanos, esto para entregarlo a Sedena de Cresencio Sandoval, cayó como balde de agua helada. Si lo de Ferrosur con Germán Larrea era preocupante, esto otro que no tiene explicación, sólo contribuye a enrarecer más el ambiente de negocios. De por sí cantidad de multinacionales y grandes empresas han “echado a dormir” muchos proyectos de ampliación por lo menos hasta el 2025. Así que largo impasse.

EN TURISMO 5 PAÍSES DEL “TOP TEN” DESACELERAN EN ABRIL

Y como los expertos anticipaban, en abril ya hay una clara desaceleración en la llegara de turistas por avión. Cicotur que lleva Francisco Madrid informó ayer que del “top ten” de países, 5 cayeron, entre ellos nada menos que EU con 13.5%, GB 28.7%, España 13.5% y de AL, Colombia y Argentina. Alerta.