Norma Piña: La justicia hídrica

“No puede entenderse el derecho humano a la vida,

sin el derecho a un medio ambiente y ecosistema sano”.

Declaración de Brasilea de Jueces sobre Justicia Hídrica

Quizás el amable lector pensaría que en este espacio me iba a referir al carácter firme de la Dra. (con legal título) Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de la Nación, por su defensa a la autonomía del Poder Judicial, pues no, porque nos hemos quedado sorprendidos por su claridad meridiana con la que conceptualiza el cuidado del agua y el medio ambiente; no sólo ello, sino hace un llamado a dar cumplimiento a la Declaración de Brasilea de Jueces sobre Justicia Hídrica, de 2018 en Brasil, donde se establece el compromiso de los sistemas judiciales de todos los países adheridos a esta declaración, para establecer un criterio de justicia que detenga el deterioro hídrico y en consecuencia el catastrófico daño con el que diariamente se lesiona al ecosistema. El derecho a la vida no puede entenderse sin el derecho a un medio ambiente sano y restitutivo. Por ello se debe juzgar con función innata a la responsabilidad gubernamental de proteger nuestros recursos naturales, ello a la “frecuente corrupción” de algunos servidores públicos de los distintos órganos de gobierno que nunca son castigados, sólo en el imaginario discurso. Existen en la entidad 21,063 pozos agrícolas de los cuales 7,100 son irregulares.

El programa de la NASA: Webinars, orientado especialmente a la estimación de los balances hídricos en cuencas fluviales. Siendo uno de esa observaciones la cuenca integral del río Grande (río Bravo) ya desde 2017 el informe técnico de CILA (Comisión Internacional de Límites de Aguas) describía que tan primordial eran los recursos del agua para mantener a los 13.3 millones de pobladores de la región (hoy 14.8) con una agricultura y ganadería exigentes y de una increíble variedad de biodiversidad que depende de agua que técnicamente está sobreexplotada y “crítica” en algunas cuencas del estado de Chihuahua.

El Tratado de Aguas entre México y los EU de 1944 debe revisarse, dado el cambio climático, situación que no se previó se ha vuelto vulnerable. México asigna anualmente 431.7 Mm.3 de agua a Estados Unidos del río Bravo, y Estados Unidos asigna agua a México del río Colorado, 1.850 Mm3. De ahí el origen del conflicto entre los productores de la región de Delicias y el gobierno federal.

Pero no todo concluye ahí, la ciudad de Chihuahua con aproximadamente 940 mil habitantes (actualmente) depende de un sistema de pozos urbanos que han venido disminuyendo su nivel. La otra fuente hídrica es el acueducto El Sauz-Encinillas creado por: cito textual. “Decreto por el que se declara de interés público la conservación de los mantos acuíferos en la zona conocida como Cuenca del Sauz y Encinillas, ubicados en el municipio de Chihuahua, Chih.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 enero de 1978. En la que la capacidad de los mantos acuíferos sólo permite extracciones para usos domésticos. Nos preguntamos entonces de los miles de árboles de nogal que se observan desde la carretera, qué autoridad autorizó y sigue autorizando ese uso de suelo agrícola, qué significa un consumo promedio del 87% de las extracciones y 13% a la ciudad, cuando “el agua” claramente dice el decreto presidencial es de los habitantes de la ciudad de Chihuahua. Como dice un viejo proverbio inglés: ”No apreciamos el agua hasta que se seca el pozo”.



efconsultor@yahoo.com