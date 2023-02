Novela atípica de Coetzee: El polaco, su pasión por la música

Por Mario Saavedra

Acabo de leer la reciente novela El polaco del gran polígrafo y Premio Nobel sudafricano J. M. Coetzee (Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 1940). En torno a la relación amorosa de dos maduros personajes, un profesional pianista polaco y una diletante catalana, despliega aquí su otra sabia gran pasión musical, por el piano y en particular por la obra mayúscula de Chopin (“Cañonazos en medio de las flores”, así la describió acertadamente el también gran musicólogo y crítico Robert Schumann, otro de los grandes monstruos del Romanticismo). Witold Walczykiewicz y su pasión prohibida encarnan por otra parte la trasmutación mundana del gran amor dantesco mitificado en su paradigmática Divina Comedia, conforme a través de ella asciende desde el Infierno hasta el Paraíso, de la mano de Virgilio y de su amada Beatriz. Atrás está todo el tiempo la música de Chopin, que su docto intérprete es a su vez capaz de descubrir en su verdadera esencia hasta que su Beatriz le hace caer en cuenta que su lectura del gran compositor y pianista ––su personal guía, con ella–– ha sido hasta entonces extremadamente académica y exenta de pasión. Él a su vez le enseñará a ser menos pragmática, a redescubrir la poesía que se esconde tras el ejercicio cotidiano de la vida, a través de la música y del testamentario poemario que ella le inspira escribir.

Esta especie de hermosa sonata otoñal, quizá el libro más intimista de su autor (sus autobiográficas tolstoianas Infancia, Juventud y Verano lo son de otra manera), pareciera ser uno de esos textos que su escribidor había tenido en la gaveta y al cual se atrevió por fin a darle fe y existencia. Y el ambiente musical que la envuelve subraya esa intimidad, esa historia de affaire tardío que trae además consigo el adicional de tener que emprenderse en una lengua franca, en inglés; otro escritor modélico de Coetzee, el irlandés Samuel Beckett ––secretario a su vez nada más y nada menos que de Joyce–– terminaría en cambio, por decisión propia, escribiendo en francés. Atenuendo estos desacuerdos lingüísticos, atrás están siempre las sombras de Chopin y George Sand, quienes en su modélica pasión decimonónica contribuyeron a eternizar ese lugar hoy mítico que es Valldemosa, en Mallorca, en las Baleares, donde se desarrolla parte de la novela. En ambos casos el lenguaje que predominará será el de la música, al fin de cuentas el universal por antonomasia.

\u0009Es uno de esos libros de madurez decantada que apuestan por lo sencillo y a la vez profundo, después de haber recorrido un largo y sinuoso itinerario de siempre arriesgada experimentación, de una en su caso casi obsesiva búsqueda formal presente desde sus iniciales novelas Tierras de poniente y En medio de ninguna parte. Ya algo lejos de la colonización, de la sombra del apartheid y de la guerra, de la violencia y el sufrimiento que tensan buena parte de su literatura, desde su citada Esperando a los bárbaros hasta Desgracia ––su no menos esencial Vida y época de Michael K. está en el centro de esa vorágine––, El polaco es algo así como un supuesto remanso, porque de trasfondo está la no menos triste miseria que se esconde tras la vejez y la muerte. Ese encuentro otoñal resulta ser una última bocanada de quien en la pasión redescubre su otra afición no siempre correspondida por la escritura, por la poesía, a sabiendas de que en su caso ha sido ––y en el del mismo Coetzee, él lo ha confesado–– una amada no menos huidiza.