Nuestra causa política

¿Hacia dónde vamos? Esa es la pregunta que no nos ha dejado dormir en los últimos días, se han ido las horas con el pensar de la caída o la superación de nuestra institución. Estamos en una pausa histórica en donde ya no somos parte de la comunidad; la política nos está desalojando. Creo que somos una voz de la comunidad, pero que hace tiempo ya no nos escuchamos tan fuerte por que no hemos podido enarbolar las causas humanas de nuestra gente. Hoy nos detenemos al darnos cuenta que es más importante tener una brújula que tener un mapa.

Estamos meditando. Tratar siempre al de enseguida como a nuestro hermano. Siempre, aunque sea la primera vez. Creo que ese es un valor que dejamos de realizar como política. Se han perdido las causas, las emociones, los valores…con el simple motivo de pensar que ya no se puede mejorar, ya es razón suficiente para irse y abandonar. Si nos comprometemos en serio y deseamos con ánimo mantenernos a fuego vivo, tenemos que replantear y encontrarnos con nuestra lucha moral y social, para poder sembrar las semillas de una cultura de amor y respeto por el prójimo, de dignidad humana, de subsidiariedad y bien común.

La acción es la causa del cambio. Las grandes causas y enormes voluntades que marcan el camino a seguir de nuestra comunidad son la viva voz del humanismo. El humanismo político es ese con el que solíamos ejercer; el darle a cada uno de nuestros hermanos lo necesario para poder vivir humanamente bien. Encontrar en el humanismo político las señales de vida que nuestra escuela tiene.

Volver a pensar. Las causas tienen que volver a resplandecer, que el ánimo y el ímpetu de aspirar a ser mejor, de lograr más y de poder más, brille con resplandor para iluminar el camino que debemos seguir. Creo que después de tanto caminar y de tanto observar, podemos detenernos para voltear, mirar y preguntar; ¿qué será de nosotros?, pero sobre todo y más contundente; ¿qué fue de nosotros?

Los valores del alma. El amor, la solidaridad y la empatía con el de al lado nos volverá a conectar con el centro y el corazón de las personas. Darnos un espacio para caminar, platicar, mirar y respirar lo que hay a nuestros alrededores. Ir de casa en casa, de parque en parque, de escuela en escuela… escuchar a todo el que tenga algo que decir.

Estamos vivos.

José Hernández

