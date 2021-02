Nuestra Chihuahua Futura

El próximo futuro es totalmente dependiente de nuestras acciones de hoy. Tenemos retos muy importantes para poder dejar a nuestras generaciones venideras un lugar donde puedan desarrollarse, vivir sanamente, pero primordialmente ser felices. Esa felicidad con un ambiente que los haga sentir orgullosos es la mezcla de un lugar ideal para vivir.

Chihuahua Futura es una visualización de ese lugar y esa sociedad. Un lugar donde podemos vivir tranquilamente, limpio, fácil de recorrer, con oportunidades de desarrollar la actividad que nos plazca y tener ingresos que satisfagan completamente nuestras necesidades y gustos. Y nos haga sentir orgullosos del orden y bienestar que generamos todos en la colectividad.

Para ser un lugar de ese nivel, es primordial la participación ciudadana, los inversionistas, la academia y en la correcta medida los gobiernos. Estos son los tiempos correctos de socializar y entender las líneas de acción de lo que es el proyecto de nuestra comunidad, donde buscaremos lograr las características mencionadas en el inicio del presente escrito.

Hoy hablaremos de “Habitat y calidad de vida”, que buscará proyectos e inversiones, así como reglamentar y planear nuestra ciudad de manera que tengamos servicios más eficientes, limpieza, seguridad, servicios médicos, transporte público, vialidades, centros comerciales, etc. De una manera más efectiva y económicamente eficiente.

Buscaremos mejoría en el abastecimiento de agua, en el tratamiento de aguas residuales, mejoría en uso de aguas en las zonas agrícolas del municipio entre otros.

Planeación de transporte público sustentable, movilidad en varios medios que favorezcan la reducción de emisiones, sistemas ecológicamente amigables, que todos los consideremos mejor que usar nuestro propio vehículo por su eficiencia, costo y cobertura.

Promover y propiciar la redensificación de la ciudad, que es un estándar que propicia que los servicios públicos sean más rápidos, efectivos y su operación sea menos onerosa, el agua más fácil de distribuir y controlar el buen funcionamiento de las redes. En fin, una ciudad cercana donde es práctico y amigable el desarrollar la vida cotidiana.

La situación que acabamos de padecer últimamente de fallas eléctricas sistémicas, fallas de suministro de agua y cerca de quedarnos sin gas natural, tal y como sucedió en Ciudad Juárez, serán asuntos que debemos considerar dentro de nuestras acciones, ya que aprendimos algo serio. Tenemos lo que en la industria llamamos “lecciones aprendidas”, donde hay que investigar “causas raíz” y poner medidas de contención y acciones correctivas de largo plazo.

Hay algunos indicios que muestran que hubiera sido factible tener reservas de gas si hubiésemos tomado las medidas de previsión de extracción y almacenamiento de gas natural en el campo Olmos del estado de Coahuila, en 2018. El gobierno federal actual canceló los contratos que muy seguramente hubieran menguado los efectos sufridos la semana pasada.

Por ejemplos como éste, y los de la cancelación del NAICM, la asignación directa de contratos del gobierno federal, las inversiones que se están poniendo en reserva y no podemos tener acceso a la información que debería ser pública, nos dejan a la vista que la sociedad a la que debemos buscar transitar con, sin y a pesar de las autoridades, ser mejor organizados y buscar el bien común sin depender en todo de los gobiernos. Que sus compromisos y ambiciones personales no se antepongan a una visión colectiva de sentido social y desarrollo requerido y anhelado por la sociedad moderna. Que los gobiernos sean facilitadores y quienes coadyuven a que las regulaciones y los marcos legales sean respetados y efectivos. Estas próximas elecciones nos darán una gran oportunidad de depurar nuestros congresos y nuestros gobernantes del estado, donde promovamos que las acciones de gobierno tengan visiones de futuro, no asistencialistas de corto plazo, esa visión de largo plazo en que se inspira este nuestro proyecto Chihuahua Futura.

Seguiremos hablando de los demás temas de Chihuahua Futura, y los impactos esperados en nuestra hermosa ciudad de Chihuahua, así como la necesidad de participación de todos en el logro del bien común superior.

¡Por nuestro Chihuahua!