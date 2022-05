Nuestros héroes de capa blanca

En días pasados alzó la voz en redes sociales la doctora Ana Cecilia Jara Ettinger, especialista en genética, quien criticó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de contratar 500 médicos cubanos para superar el déficit que existe en el país. La doctora fue clara y contundente al mencionar que el déficit lo provoca el mismo gobierno ya que no ofrece plazas para especialistas en ninguna de las áreas del sector salud del país, objetando lo que el Ejecutivo menciona, que se encuentran en zonas rurales, inclusive como es costumbre salió a la defensa del Presidente vía Twitter uno de sus lacayos Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, retando a la médica a que pusiera el ejemplo renunciando a su plaza, y que se fuera a trabajar a la sierra del estado de Guerrero, señalando el funcionario que lo demás es pose barata, a lo que la doctora sin caer más controversia contestó con un “no tengo plaza a la cual renunciar, si se abre una en genética en Guerrero ahí estaré”.

Aunado a lo anterior varios colegios, asociaciones y la Federación de Médicos Especialistas desaprobaron la decisión de contratar nuevamente médicos de otro país, con el argumento sin fundamento de que no hay especialistas, quienes consideraron esto una falta grave en contra de los profesionistas de la salud en México. ¡No, señor presidente! ¡no de nuevo! claro que hay especialistas los cuales están avalados por las universidades del país, no mide al denostar y menoscabar con sus dichos a quienes en esta pandemia no merecen otro adjetivo que el de héroes, a pesar de todas las limitantes que su gobierno tiene en materia de salud, se la jugaron Presidente, arriesgaron su vida y la de sus familias, esto que está haciendo sí es una verdadera vileza; no hay que pasar por alto las improvisaciones que su gobierno ha tomado en materia de salud, como lo fue el intento de concentrar la compra de medicamentos en general a la Secretaría de Hacienda, secretaria que no cuenta con habilidades especiales en adquisiciones en general y ninguna en compras, menos en distribución de medicamentos, ahora se le ocurre contratar 500 médicos de origen cubano, negociación que a todas luces es opaca y tiene fines políticos, estamos cansados de las improvisaciones en las decisiones gubernamentales, las cuales nos han costado muy caro.

Sin duda, en este tema, tenemos otro ejemplo de cómo quieren hacer ver los de la 4T que hay mexicanos buenos y malos, ahora son los médicos, pero ya fueron los empresarios, los científicos, la UNAM y así cualquier grupo que no se acomode a los caprichos del presidente es mal mexicano, corrupto, fifí y un sinnúmero de adjetivos que ha proferido desde su plataforma mañanera que pagamos y nos cuesta mucho el pueblo de México. Como diputada federal velaré por el interés de nuestros profesionistas de la salud, no bajaremos la guardia.