Nuestros niños y niñas, lo más preciado que tiene una nación

Por: Rocío Reza

Lo más valioso que tienen las naciones es sin duda sus niñas y niños, son las futuras generaciones que tendrán en sus manos las decisiones en todos los sentidos y vamos más allá, los niños son el alma de su país, así como son el alma de las familias, por eso los países que dejan de lado las políticas públicas para proteger en todo a la niñez no tendrán forma de avanzar, de desarrollarse, podrán ser las naciones más poderosas con economías fuertes pero si no tienen una población joven no lograrán el sentido de trascendencia.

Por ello en nuestro país se vuelve altamente importante que volteemos a ver qué se está haciendo para la protección de nuestros niños y niñas, es altamente preocupante lo que está ocurriendo actualmente, es un fenómeno silencioso que poca atención se está brindando y eso será una bomba de tiempo de corto plazo.

Derivado de la pandemia fueron nuestros niños quienes más sufrieron el encierro y la falta de atención porque el mundo siguió corriendo y ellos tuvieron que quedarse observando sin saber los motivos, los padres de familia tuvieron su ritmo laboral, todos en movimiento y los pequeños no podían acudir ni a un centro comercial o al parque, menos a la escuela, fuimos el segundo lugar donde se cerraron las escuelas en mayor tiempo a nivel Latinoamérica, según organizaciones de la sociedad civil que realizan comparativos en cuanto a la educación de nuestro país.

Todo cambió para nuestros niños y nadie se percató de lo que hoy ocurre, el gobierno federal lejos de brindar una atención especial y generar las políticas públicas adecuadas se fue de largo sin voltear a ver a sus niños, que además por distintas problemáticas sociales hoy se encuentran en la orfandad 325 mil niños y niñas que perdieron a alguno de sus padres por la enfermedad del Covid-19, algunos más derivados de los actos de violencia que cada día van en aumento, los feminicidios donde mujeres dejan huérfanos y familias desoladas, la niñez mexicana es donde se encuentran el mayor número de personas en pobreza, o sea que tenemos una niñez que adolece de lo más básico en sus necesidades primarias, si analizamos los índices de migración, de deserción escolar, desintegración familiar, quienes más sufren son ellos, si profundizamos en lo que ocurre con el horrendo delito de la trata de personas, de pornografía infantil, de cómo ha ido incrementándose este atroz deterioro de la sociedad, nos damos cuenta de cómo están vulnerables nuestros niños y niñas.

Por todo esto es que debemos cerrar filas y unirnos para exigir fuerte que se atiendan políticas públicas encaminadas a la protección de lo que debe ser lo más valioso y sagrado para un país, la exigencia hacia todos los gobiernos, sin distingos de colores, no puede existir un gobierno que no atienda los delitos que agravian a nuestros niños, desde mi trinchera me abocaré a hacer conciencia, para que valoremos, para que cuidemos a nuestros niños y niñas, haré la parte que me toca para exigir que quienes ocupan cargos públicos brinden protección a la niñez como lo más prioritario.

Este gobierno federal ha incumplido con su tarea más esencial, se ha olvidado de lo más valioso, por ello se eliminan las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, los tratamientos contra el cáncer para los infantes, no saben lo que está sufriendo una población que está hoy callada, observante, todo el deterioro que tendremos mañana será consecuencia de la falta de cuidado de lo que se debió atender y no se hizo.

Con solidaridad fraterna abrazo a nuestros niños y niñas.

Ing. Rocío Reza Gallegos

Diputada federal.

Correo. rocioreza@gmail.com

Redes sociales @soyrocioreza