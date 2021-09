Nueva hoja de ruta

Por: Miguel Ángel Valdez

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, 85 millones de trabajos en el año 2025 serán desplazados por los procesos de automatización y digitalización y 97 millones podrán surgir de la colaboración entre máquinas, humanos y algoritmos. Los niños que hoy están en la primaria se emplearán en su futuro profesional en trabajos que todavía hoy no existen. Nos damos cuenta que muchas compañías en todo el mundo están invirtiendo millones de dólares para reeducar a su fuerza laboral, con nuevas competencias. Para la OCDE un rediseño curricular en la educación mundial es indispensable. La pandemia nos dejó como lección primordial sobre todo a los educadores que se puede responder de manera rápida a las crisis como lo tuvimos que hacer cuando la pandemia del Covid-19 nos cerró prácticamente de un día para otro la tradicional educación presencial y tuvimos que adaptarnos al sistema virtual de enseñanza, que desde luego nunca será igual, pero hubiera sido más profundo el rezago educativo si no hubiéramos contado con estas herramientas tecnológicas. Pero porque esperar a la crisis para actuar, desde ahora es indispensable y ya no postergable, moverse en el paradigma tradicional escolar del control, al del involucramiento, de la rigidez a la agilidad y del poder del profesorado a la colaboración del maestro y el alumno, movernos del paradigma de las calificaciones al del aprendizaje. De acuerdo con el reporte mundial de la economía de inteligencia el 58% de los maestros está de acuerdo que la mayoría de las veces en este proceso de enseñanza aprendizaje los alumnos tienen una mucho mejor comprensión del manejo de la tecnología y todos somos testigos que los avances en la tecnología, la innovación y el conocimiento son furiosamente acelerados, es por ello que los sistemas educativos y las instituciones de educación superior especialmente tenemos que movernos más rápidos y muy enfocados en estas grandes transformaciones que estamos viviendo. Es tan vertiginosa esta aceleración de nuevos contenidos que el célebre futurista Ray Kurzweil afirma “que hay crecimiento exponencial en las mismas tasas de crecimiento exponencial”. Esto provoca que las comunidades universitarias debamos completar las tareas fundamentales educativas de lectura, escritura, aritmética y el contexto social a las competencias denominadas de las 5c que son creatividad, colaboración, comunicación, codificación o programación y el pensamiento crítico. Se trata de formar capacidades para el análisis, la interpretación y el discernimiento integrando a estas nuevas líneas de pensamiento, la filosofía, la antropología, la historia, la ética y las artes, pero reconocer también los nuevos intereses de los alumnos actuales, en las plataformas virtuales, las criptomonedas, los robots y las apps, por ello estamos obligados a incorporar conocimientos de blockchain, inteligencia artificial y minería de datos. Parte importante para esta visión es reforzar la infraestructura y los laboratorios de las universidades dotándoles de estas herramientas de futuro para que puedan incorporarse exitosamente a la nueva realidad.