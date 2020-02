Nueva memoria histórica

¿Cuánto cuesta borrar una “pinta” de un monumento? y ¿cuánto cuesta eliminar el dolor de la violencia de la memoria individual y colectiva? Hay sucesos que jamás se olvidan, como encontrar a una hija muerta y mutilada en un lote baldío, o una mujer que intenta seguir adelante con su vida tras ser violada y atacada, por el sólo hecho de ser mujer. El contexto de violencia contra las mujeres es sistemático; sufren agresiones de las maneras más perversas de ejercicio de poder de una sociedad que está estructurada de manera desigual desde el Estado. No sólo implica recuperarse del daño físico perpetrado, sino enfrentar el trauma psicológico que, de no ser procesado correctamente, lentamente las apaga aún estando vivas. Enfrentar la impunidad por parte de las instituciones, la indiferencia y el estigma social ante lo que le ocurrió, también las denigra. Son principalmente ellas quienes se enfrentan a la tarea de trabajar con los eventos trágicos y tratar de exigir alto a la violencia y justicia, pero debido a la corrupción y la violencia estructural que las cruza cotidianamente, el olvido se instaura, reprimiéndolas aún mas. Esto ya supera la capacidad de tolerancia y ha provocado que salgan a las calles a pintar muros, puertas, calles y monumentos con frases como: “nos están matando” y “vivas nos queremos” para expresar el hartazgo ante la indiferencia social y exigir justicia frente a los casos de violencia que, en lugar de disminuir, van en aumento.





Se les juzga de dramáticas, violentas y se deslegitima su causa aludiendo a que “así no se hacen las cosas”. Sin duda es un problema social, pero trasciende la pintura. La memoria histórica es importante e implica no olvidar lo acaecido; es aprender a procesar las experiencias. En la historia, se han elaborado numerosas obras pictóricas, esculturas y diversas expresiones artísticas como homenaje a las mujeres víctimas de esa violencia, utilizando el arte para visibilizar la problemática y contribuir a un cambio social, si embargo, muchas veces se quedan como adornos urbanos u objetos simbólicos del pasado que no dan cuenta de la realidad actual. La sociedad cambia y en esta dinámica, acaece un proceso de transformación de la violencia bajo la cual, se construye una nueva forma de orden social reestructurado bajo otro tipo de gobernabilidad. Estas “pintas” crean una memoria colectiva pública como recordatorio para el Estado y sociedad de que es necesario frenar esta problemática para alcanzar la paz. Así, se comienza a resignificar la memoria monumental, con la construcción de un mapa de voces que permanecieron ocultas y reprimidas por mucho tiempo. Cada trazo da cuenta de historias reales de testimonios estremecedores de mujeres, que a través de este acto cuentan su historia y la visibilizan con dolor y frustración. Es entendible que individual y colectivamente se exprese el sufrimiento de la mujer que no se nombra y que, por ello, no existe para la sociedad. Esta es una nueva forma de memoria histórica. En lugar de juzgar, comprendamos que más allá del “grafiti” se muestran las complejas dinámicas sociales que padecemos por la violencia, sólo por ser mujeres, que difícilmente se esfumarán de nuestro recuerdo.





