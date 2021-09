Nuevo, mucho por explorar 

Es el título de un libro que me regalaron la semana pasada en una velada muy agradable que pasamos en ciudad Cuauhtémoc acompañados de amigos y compadres, llena de recuerdos, risas y anécdotas, con una cena de lujo cocinada por un sobrino.

Al inicio del libro “vivir no solamente es un hecho biológico, es un arte” y destaca cómo nosotros mismos le damos el toque de pasión, de entrega y moldeamos la vida con las decisiones que tomamos y a veces tenemos miedo de descubrirnos, sorprendernos y construir nuestra vida y no la imitación de los que nos rodean. Mucho que explorar. Fabulosa la invitación a leer con un compañero para provocar la discusión e interiorización de los conceptos y así, enriquecerse ambos. Así, toma como base los siguientes conceptos, “la experiencia de lo nuevo comienza por crearlo en ti mismo y darlo a conocer a tu entorno”, “para saber en quién te quieres convertir no pienses en lo que quieres adquirir, sino en lo que quieres aportar”, “lo que adquieres define tus gustos, pero lo que aportas define quién eres”. Así, estos preceptos están llenos de reflexión y sabiduría.

A manera de vivencias el autor toca temas como: el camino de las experiencias, el entorno, el empezar de nuevo, el de “esta es tu oportunidad”, una vaca seca, el fruto, débilmente fuerte, del interior al exterior, del exterior a lo extraordinario y cierra con el tema “experimenta lo nuevo”.

Sin el afán de abarcar el contenido de este libro, escrito de una forma sencilla y fácilmente digerible, que contiene al final de cada capítulo una reflexión donde invita no sólo a aplicar lo leído, sino además a interiorizarlo.

Por ejemplo, cuando habla del camino de las experiencias, resalta el hecho de que éstas pueden ser tomadas de forma distinta por cada uno de nosotros dependiendo de los sentimientos, condiciones, aspectos morales y algunas otras características propias de cada persona. Invita a pensar en las experiencias vividas gratas y no gratas. Y, a partir de ahí, revisar la cadena de experiencia-decisión-destino.

Interesante resultó el capítulo de “empieza de nuevo”, sacar de nuestras vidas aquello que ya no es necesario. El ejercicio de depuración de nuestra mente da posibilidades a nuevas oportunidades, a nuevas experiencias, nuevos descubrimientos.

Sobre estas oportunidades distingue entre los desastres repentinos, que nos “obliga “ a reinventarnos y los desastres graduales, el deterioro de nosotros mismos, sin que nos demos cuenta, o nos damos cuenta muy tarde.

Nos invita a descubrirnos quiénes somos y en quién queremos convertirnos fundamentalmente explorando lo que queremos aportar a nuestro entorno y que debemos de hacer para lograr ese cambio que nos defina quiénes somos.

Motivante fue el planteamiento de la lógica del interior al exterior, y del exterior a lo extraordinario. Los cambios son de nosotros hacia los demás y como resultado, tendremos un cambio en el entorno. Ahí está lo extraordinario.

Agradezco al autor la oportunidad que me dio de hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo importante en esta vida y aprender a disfrutar de la misma, a través de hacer disfrutar a los que nos rodean. Gracias Gilberto Blanco (autor) por el libro y sus enseñanzas. Definitivamente siempre hay mucho que aprender.

email: antonio.rios@tec.mx , miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua