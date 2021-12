Nuez de mi corazón

Por: Brenda Ríos

Ser empresaria en México y en América Latina en general es un enorme reto, más allá del riesgo, sin garantías de éxito y sobre todo lo difícil de encontrar financiamiento y apoyo gubernamental… cuando vives en un país en donde los impuestos, corrupción, falta de seguridad de tránsito y en la privacidad de tu hogar no existe; doblemente difícil.

Para los empresarios productores de Nuez Fina en Chihuahua las amenazas e intimidaciones del gobierno federal en todas sus vertientes gubernamentales han ido en ascenso. La reciente disputa por el agua en la región centro-sur del estado dejó claro que la política se utiliza para intimidar, manipular y también saber ganar elecciones. Afortunadamente con la reciente elección en Chihuahua habernos ido de un gobierno criminalmente inepto de Javier Corral a un gobierno que entiende el proyecto definido por miles de productores de ir buscando cultivos más rentables y con futuro en el mercado capitalista global de las próximas décadas, parece que los astros se alinean. Hoy por hoy Chihuahua se ha convertido en un monstruo productor de Nuez Fina de exportación mundial, eso sin considerar las miles de nuevas hectáreas que aún no entran en producción. Nos fuimos de tener miles de productores en cartera vencida en los 90, a disputas y manifestaciones por los altos costos de los insumos en los años 2000, a la reconversión de cultivos de bajo o mediano valor como granos y alfalfa a apostarle al envidiable mercado de la nuez que nos pone como los estados de mayor ingreso de la actividad agroindustrial. Claro, sería irresponsable no alertar sobre el alto costo que esto implica hoy y más aún en los próximos años en nuestros recursos naturales como el agua, calidad de nuestras tierras, y ecosistemas que efectivamente se ven afectados; para ello será necesario retomar las instituciones estatales y organizaciones que pueden impactar en este crecimiento y se vaya ordenando de tal forma que garantice responsable sustentabilidad.

Nada de lo anterior se podría decir en estas fechas, sin recordar la enorme afectación que se tuvo en 2020 en este ramo productivo. Para ser empresario de cualquier ramo, sobre todo del sector agropecuario los riesgos están en una helada o una plaga, en una sequía o una granizada. Lo sufrido el año de la pandemia 2020, año sin lluvias, severas heladas tempranas, plagas y conflictos políticos que resultaron en escasez de agua rodada nos llevan al día de hoy. La calidad y volumen de la cosecha 2021 se vio disminuida principalmente por lo antes mencionado, pero esto también nos lleva hoy a un mercado sin inventarios de nuez y un tipo de cambio peso – dólar alto (como se cotiza la nuez) que impacta en un mayor precio para los productores… aquellos que tengan nuez. ¡Falta aún que entre en los detalles que se prevén para el 1 de enero 2022! Escasez de insumos como fertilizantes por afectaciones de la pandemia incrementará los precios, gasolinas caras, poco financiamiento privado disponible y nada en lo gubernamental, energía del monopolio paraestatal no garantizada en la temporada de verano, dependencias responsables de ordenar permisos de todo tipo desmanteladas y sin posibilidades de ejercer su autoridad en campo o avanzar en trámites… hay muchas razones para estar pesimista. Pero como soy naturalmente feliz veo el vaso mitad lleno. Los que no han vivido del campo no tienen este callo. En Chihuahua la vida es difícil y no hay más que seguir luchando contra todo pronóstico; vienen tiempos buenos, aunque seguro espantará a todos aquellos que se metieron a jugar al “nogalero” los últimos años. Existen razones por las cuales las generaciones con tanto esfuerzo y trabajo transmiten conocimiento que nos lleva a saber que es un estilo de vida, un negocio que se transforma año con año.

Como de costumbre en este ramo, hay razones para estar optimista y razones para aventar la toalla; cada quien habla según le fue en la feria. Lo que queda claro es que ya se transformó el campo chihuahuense por los mismos productores. Hoy más que nunca el gobierno estatal debe jugar un rol proactivo en el sector y verlo con visión integral, desde lo industrial en el Corredor Comercial de Cuauhtémoc hasta los márgenes de los ríos que llenan las presas… con integración, tránsito garantizado, gestión, planeación y una política de crecimiento cada vez más SUSTENTABLE.