Por Mario Ramírez

Los números son un idioma universal, en cualquier ámbito se pueden presentar, comunicar e interpretar, y los deportes por ser un terreno meramente cuantitativo, entienden ese idioma probablemente mejor que cualquier otra industria del planeta. En los deportes de conjunto estos números son sólidos y contundentes cuando se habla de algún equipo o selección, sin embargo, al hablar de rendimiento individual, los números son un dato que sin contexto pierden cierta validez. Vistos por encima pueden darte una impresión que pudiera ser equivocada si no se conoce la totalidad de la situación.

Existen muchas cosas en el deporte que no se pueden medir y que claro que pesan tanto en el desempeño de un jugador como en el resultado de un partido. La intensidad, la inteligencia, la presencia, el liderazgo, la mentalidad, el juego sin balón, etcétera, son cualidades que complementan y terminan de formar a un deportista, y son tan importantes como las cuantitativas. El deporte es un arte abstracto, no todo se ve a simple vista. Si los deportes fueran exclusivamente números, sería solo cuestión de saber matemáticas para entenderlos todos, y no es así ¿verdad?

En esta era de la tecnología la recopilación de números se ha hecho más y más grande, y si bien es hermoso conocer cierta información, debemos dejar de utilizar estos datos como argumentos definitivos. Se debe apreciar el cuadro completo y se deben tomar en cuenta los qué cómo cuándo y dónde. Una casa puede tener una fachada preciosa, pero no es hasta que ves el interior cuando conoces el verdadero valor de la misma.

Lo intentó Billy Beane en su etapa al mando de los Athletics de Oakland. Este caso fue tan famoso que incluso tuvo una película nominada al Oscar. Quiso robarse el beisbol a punta de números, armando su equipo y contratando a sus jugadores basándose en estadísticas puras, y si bien tuvo una temporada regular de ensueño, el objetivo de coronarse campeones de la Serie Mundial no fue logrado. Hay algo más profundo que solo números en el deporte, la esencia y la mística no se pueden calcular.

Este simple aficionado los invita a generar un criterio propio y no dejarse llevar únicamente por lo que dictan unas cuantas cifras. No es mejor deportista el que más reconocimientos recibe, ni mejor futbolista el que más goles anota, no es mejor basquetbolista el que más encesta, ni mejor beisbolista el que más home runs conecta. Así que la próxima vez que veas un juego de tu deporte favorito pregúntate a ti mismo ¿estás observando el partido?... ¿o estás viendo la pantalla sólo esperando una anotación?





