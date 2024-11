“Nunca te rindas”, es el título de un libro que escribí hace dos años, del cual circularon casi 1,000 ejemplares y que hoy en día tiene mucho fondo, ante el panorama actual de nuestro país, pero concentrémonos en nuestro estado, que hemos sufrido los embates de un pésimo gobierno federal, que no sólo no apoyó a nuestro estado, en sus seis años de reinado, sino que en cuantas veces podía, le ponía piedras en el camino y quien heredó el trono, parece que viene corregida y aumentada, así que “nunca te rindas”.

Empiezo diciendo que la Federación no le ha invertido un peso a las carreteras o tramos federales, que se encuentran en pésimas condiciones, sobre todo en los tramos Ciudad Juárez-Chihuahua y la carretera Ciudad Juárez-Janos, en donde ha habido algunas decenas de muertos por los enormes baches, que los choferes van en tramos estatales en bastante buenas condiciones, porque el estado si le ha invertido a buen mantenimiento y de repente aparecen tramos en pésimas condiciones, que son los federales. El estado quiso darles una manita de gato y se la dio, pero la federación se enojó.





La sequía que se ha plantado en nuestro estado, desde hace unos años tiene al campo, prácticamente de rodillas y el FONDEN (Fondo nacional para desastres naturales), ya se lo gastó el señor robador y no hay ayuda para temas como estos, que ponen a pueblo y autoridades locales en un verdadero predicamento. Así se gastó este señor, el innombrable, todos los fondos y fideicomisos que se habían llevado años en hacerlos fuertes en casos de necesidad. El mensaje era y sigue siendo: “No nos importa el pueblo, aunque lo usemos como producto de campaña”.





Nunca habíamos tenido a miles y miles de inmigrantes cruzando por nuestro estado, a los que había que apoyar para que puedan llegar a la frontera y de ahí brincar al otro lado. ¿Apoyo federal? Ninguno, al contrario, vimos con rabia y mucha tristeza como quemaron vivos a 46 inmigrantes encerrados en una oficina, que más bien parece cárcel y el encargado de inmigración federal... bien gracias, siguió en su puesto hasta el final del sexenio del innombrable.





Recuerdan que el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prácticamente le ordenó a Robador, que cerrara la frontera sur de México, para que ya no siguieran pasando más inmigrantes. Raudo y veloz, el innombrable mandó 10,000 elementos de la guardia nacional, que no sirvieron para nada, como no han servido para nada en los temas de seguridad de los ciudadanos comunes y corrientes, para lo que fue creada la guardia nacional, con esa nefasta política de “Abrazos, no balazos”, los mandaban al desfiladero y la gente los desarmaba y se reía de ellos. ¿No sé cómo han aguantado tanto, la Guardia Nacional?





Nunca te rindas, todavía vienen tiempos más complicados, pero Chihuahua siempre le ha puesto el ejemplo al país y esta no será la excepción.